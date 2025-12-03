Bárbara Diez: “Hay novias que extraño muchísimo y otras que digo ‘qué suerte que llegó el día’”

CARASTV

En conversación con Héctor Maugeri para +CARAS, Bárbara Diez se adentró en uno de los universos que mejor conoce: el de las novias y sus emociones. Con la serenidad que la caracteriza, explicó que no existe un perfil único, ni un modelo que pueda abarcar a todas. “Hay tantas novias como mujeres”, dijo antes de revelar una verdad que solo alguien con décadas de experiencia puede pronunciar con ternura y sinceridad. Para ella, cada proceso es un viaje emocional distinto, con tiempos, ansiedades y expectativas propias.

Diez comentó que, a lo largo de los meses previos al casamiento, se construyen vínculos profundos. Algunas llegan con una claridad absoluta respecto de lo que desean; otras necesitan una guía paciente para descubrirlo. En ese camino, la wedding planner se convierte en confidente, traductora de emociones y sostén. “A veces acompañás duelos, cambios, conversiones”, explicó. Y, entre risas suaves, admitió que hay novias cuya energía se vuelve tan intensa que la fecha del casamiento también es, para ella, un cierre natural.

Bárbara Diez en +CARAS

Bárbara Diez: cómo asesora a las novias en Nueva York y Madrid para elegir su vestido ideal

Consultada por Maugeri sobre el mundo de los vestidos de novia, Diez se iluminó de inmediato. “Amo”, dijo sin dudar, como si esa palabra fuera el punto de partida de un ritual. Reconoció que podría escribir un libro entero dedicado solo a ese tema. Y reveló que no solo acompaña a las novias a Buenos Aires, sino también a Madrid y Nueva York, donde ya conoce en persona a los diseñadores más destacados. La reciben en sus talleres con una calidez especial, entre telas, maniquíes y detalles artesanales.

Para Diez, asesorar en la elección del vestido implica un proceso mucho más profundo que elegir un modelo bonito. “Primero la novia me dice qué le gusta, cómo es su cuerpo, qué quiere destacar y qué no”, explicó. A partir de esa conversación inicial, se abre una bifurcación clave: determinar si esa mujer va a necesitar un diseñador que la acompañe en cada puntada, lo que suele indicar que lo ideal es trabajar con diseñadores argentinos, o si se siente cómoda probándose piezas ya realizadas en el extranjero. Destacó que en Argentina el trabajo a medida sigue siendo extraordinario, con un nivel de detalle que afuera no siempre existe.

Bárbara Diez

Bárbara Diez: cómo interpreta la personalidad de cada novia

Además de la estética, Diez presta especial atención al temperamento de cada mujer que acompaña. Sabe que algunas novias viven el proceso con placer y calma, mientras que otras se enfrentan a sus inseguridades más profundas. Por eso, la escucha atenta se convierte en su herramienta más poderosa. “Una novia te cuenta todo sin darse cuenta: lo que teme, lo que desea, lo que necesita”, suele decir. Y a partir de ese mapa emocional, va definiendo el camino ideal para cada una. “Hay novias que extraño muchísimo y hay otras que digo: qué suerte que ya llegó el día de su boda”, confesó en +CARAS.

La elección del vestido, el tipo de ceremonia y hasta el ritmo de los preparativos surgen de esa lectura íntima. Bárbara entiende que una boda no es solo estética: es un espejo emocional donde cada detalle revela algo de la historia de vida de esa mujer. Por eso evita imponer estilos o tendencias. Su método consiste en descubrir el ADN de cada novia, ese hilo invisible que permite convertir un deseo en una experiencia auténtica. Y es ahí donde su sensibilidad se vuelve indispensable.