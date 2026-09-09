Ama Amoedo presentó su cuarta muestra: “Entre dos lunas”

La artista visual, coleccionista y mecenas, Amalia Amoedo, presentó su cuarta exposición en Ungallery. Llamada “Entre dos lunas”, es la cuarta muestra individual de Ama y el conjunto de obras que la integran surge de las prácticas cotidianas que conviven en el taller de la artista: la pintura, la poesía y los rituales que ella utiliza a lo largo del año organizados en base a las cuatro estaciones.

Esta vez, Ama parte de la evocación del patinaje sobre hielo, vinculada con su infancia que convierte en un lenguaje visual y gestual a través de la pintura, el video, el sonido y el texto en la sala.

Amalia Amoedo presentó "Entre lunas" en Ungallery.

La cautivante muestra, con curaduría de Pabli Stein, estará abierta hasta el 19 de octubre e incluye una selección que se despliega en la sala a través de 15 pinturas, un video a dos canales y una publicación que fueron realizadas especialmente para este proyecto.

La obra propone contrastes: el blanco y negro de los videos se contrapone al color de las pinturas, y el sonido se diferencia de los textos con poemas que atraviesan el espacio de forma circular y emocionan. Es una muestra concebida como una extensión de la expo y permite que se continúe por fuera de la galería.

Laura Hakel, Verónica Flom, Martin Cabrales y Dora Sánchez acompañaron a Amalia Amoedo en la presentación.

Feliz y con la distinción que la caracteriza, Ama lució un suéter de cashmere gris, una falda larga con emojis de Smile de la firma Moschino y unas bailarinas de Maison Alaïa.

Entre otros invitados, estuvieron en la apertura Martín Cabrales y su mujer Dora Sánchez, Dolores y Loli Acuña, Gino Bogani, la artista plástica Lorena Ventimiglia, el estilista Andrés Pastor y Verónica Flom, directora de la Fundación Ama Amoedo.