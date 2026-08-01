Así fueron las vacaciones de Sandra Borghi con su novio, Pablo Rodríguez, y sus hijos en Italia

Sandra Borghi atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Luego de oficializar públicamente su romance con el empresario Pablo Rodríguez en 2025, la periodista dio un nuevo e importante paso: realizó un viaje familiar a Italia junto a sus tres hijos, Josefina, Valentín y Juana -fruto de su relación con Fernando Casanello-, y la hija de su actual pareja, Isabella. A través de sus redes sociales, compartió las postales más emotivas de su estadía en el viejo continente, en la que el amor, la unión y la complicidad de una familia ensamblada fueron protagonistas de cada momento.

Las vacaciones de Sandra Borghi y Pablo Rodríguez junto a sus hijos

Desde el viejo continente, Sandra Borghi compartió una serie de postales de una experiencia única e inolvidable junto a su familia ensamblada. A través de un emotivo álbum de fotos publicado en su cuenta personal de Instagram, la conductora reunió los momentos más significativos de su estadía en Italia, dejando en evidencia la unión, el cariño y la complicidad que caracteriza a su nueva familia.

Las vacaciones de Sandra Borghi y su novio Pablo Rodríguez junto a sus hijos en Italia | Instagram

Durante el viaje, los seis protagonistas recorrieron algunos de los paisajes más emblemáticos del país europeo. Entre las imágenes se destacan su visita a la Cueva de Neptuno, en Cerdeña, un impresionante escenario natural ubicado en el promontorio de Capo Caccia, famoso por sus formaciones de estalactitas y estalagmitas que convierten al lugar en una de las maravillas de la isla.

Las vacaciones de Sandra Borghi y su novio Pablo Rodríguez junto a sus hijos en Italia | Instagram

También disfrutaron de la belleza de Punta Molara, en Cerdeña, con las aguas cristalinas del Golfo Aranci como telón de fondo, además de otros paseos inolvidables por dicha ciudad. En este marco, el grupo familiar visitó la Fontana di Trevi, donde Sandra siguió la tradicional costumbre de lanzar una moneda y pedir un deseo, y recorrieron el histórico Coliseo romano, uno de los símbolos más reconocidos de Roma.

Las vacaciones de Sandra Borghi y su novio Pablo Rodríguez junto a sus hijos en Italia | Instagram

Asimismo, el recorrido incluyó paseos en lancha, cenas en lujosos restaurantes, caminatas bajo atardeceres y momentos románticos junto al empresario de turismo que quedaron inmortalizados en fotos donde los dos se besaban con ternura y amor. Para englobar este modo turista, la comunicadora realizó una sentida reflexión de lo que significó esta experiencia juntos y lo que valoró en todo ese tiempo.

Sandra Borghi y un viaje familiar que quedará para siempre en su memoria

Con la emoción todavía a flor de piel, Sandra Borghi resumió la experiencia que vivió en Italia junto a Pablo Rodríguez y sus hijos, un recorrido que estuvo marcado por paisajes inolvidables, momentos juntos y la alegría de disfrutar en familia. “Italia está y estará siempre en nuestro corazón”, expresó al repasar las postales de una travesía que, según sus propias palabras, estuvo llena de “paisajes de ensueño, risas interminables y momentos que permanecerán con nosotros para siempre”.

A modo de reflexión, destacó el verdadero valor de la experiencia más allá de los destinos visitados: “Lo más valioso no son solo los lugares que conocemos, sino los instantes que compartimos: los encuentros, las aventuras, las miradas cómplices y el amor que hizo de cada día un recuerdo inolvidable”. Para finalizar, cerró su álbum de fotos asegurando que “atesorar momentos es la mejor forma de viajar por la vida” y agradeció a Italia por regalarles una historia en familia que conservarán para siempre.

Las vacaciones de Sandra Borghi y su novio Pablo Rodríguez junto a sus hijos en Italia | Instagram

De esta manera, Sandra Borghi volvió de Italia con el alma renovada y una sonrisa que refleja el gran momento personal que atraviesa. Más enamorada que nunca de Pablo Rodríguez y feliz de compartir esta etapa junto a sus hijos, la periodista dejó manifestado en imágenes un viaje que no solo estuvo marcado por la belleza de los hermosos paisajes italianos, sino también por la consolidación de una familia ensamblada que continúa creciendo con amor, unión y complicidad.