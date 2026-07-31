En medio del escándalo, la justicia italiana resolvió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi vuelvan a Argentina

El escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi pareciera nunca tener un final. Durante las últimas semanas, y tras la problemática del robo de pasaporte de las menores, los mediáticos se transformaron en un absoluto torbellino de acusaciones cruzadas y una creciente tensión que acaparó las portadas internacionales. En medio de esto, la modelo se emocionó al mostrar a su favor que, a pesar de no tener la firma definitiva del padre de las niñas, la justicia italiana resolvió que Francesca e Isabella podrían volver a la Argentina. En sus redes sociales cada uno dio un comunicado, que demostró que la pelea está más vigente que nunca.

Mauro Icardi, Wanda Nara

La justicia italiana resolvió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi vuelvan a Argentina: la palabra de ambos mediáticos

Durante las últimas semanas, una nueva guerra se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La modelo denunció que entraron a robar a su casa de Milán, durante la final del Mundial 2026, cuando sus cinco hijos se encontraban en la propiedad. Entre los objetos perdidos, se encontraban los pasaportes de los menores, lo que complicaría su regreso a la Argentina. Mientras que Maxi López firmó los documentos necesarios para que los tres varones regresaran, Icardi se negó a realizarlo, generando que la vuelta de sus hijas se atrasara.

Por dos semanas enteras, ambos mediáticos se estuvieron lanzando acusaciones, comunicados y diversos mensajes por redes sociales, apuntando contra el otro y asegurando que lastimaban a Francesa e Isabela con esas actitudes. Entre algunos de los dichos, aseguraron de que el futbolista buscaba que sus hijas se quedaran en Milán, para que pudieran ir a Turquía y regresar a la que había sido por muchos años su hogar. En medio del torbellino, la justicia italiana dio la resolución y permitió la vuelta de las niñas, solo con la autorización de la madre.

Tras haberse viralizado la noticia, gracias a que Wanda Nara lo compartió en sus historias de Instagram, cada uno expuso su postura por la resolución. La conductora celebró el fallo: "La jueza italiana, acaba de resolver a favor de mi hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia". Con total firmeza, añadió que "tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'", concluyendo su mensaje con un emotivo y contundente "pronto volvemos a casa".

Por su parte, Mauro Icardi expuso su descargo manifestando que "mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar". El futbolista continuó denunciando el impacto psicológico en las menores: "Fueron diagnosticadas como 'rotas psicológicamente' y con un lenguaje de adulto implantado por su madre. No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor". Finalmente, cerró: "Los padres también tenemos derechos".

Caption

La intervención de la justicia italiana marca un punto de inflexión crucial al autorizar el regreso de Francesca e Isabella a la Argentina. Lejos de pacificar la situación, ambos mediáticos mostraron que este hecho profundiza la grieta en medio de la guerra. El escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi deja en claro que la separación y la lucha por la custodia y el centro de vida de las menores está lejos de terminar, y los medios de comunicación y redes sociales siguen atentos a las actualizaciones.

A.E