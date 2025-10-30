Así está hoy Crystal, la hija de Sergio Verón y Franco Verdoia que acaba de cumplir 15 años

Crystal, la hija de Sergio Verón y Franco Verdoia, acaba de cumplir 15 años y protagonizó un especial momento que marca una nueva etapa en su vida. Desde su llegada a la familia en 2020, su crecimiento estuvo acompañado por una rutina compartida, momentos cotidianos y una dinámica que prioriza el vínculo.

Crystal, la hija de Sergio Verón y Franco Verdoia, cumplió 15 años

Crystal, la hija menor de Sergio Verón y Franco Verdoia, celebró recientemente sus 15 años y se convirtió en protagonista de un momento muy especial para su familia. El 23 de octubre marcó una fecha significativa, no solo por el cumpleaños, sino también por el recorrido compartido desde su adopción en 2020, cuando ella y su hermana Ariadna llegaron a la familia.

Sergio Verón y Crystal

En los últimos días, el profesor de educación física y figura reconocida en el ámbito de la salud y televisión posteó en sus redes sociales un video por el cumpleaños de la niña. En la publicación se pueden apreciar distintos momentos en familia y distintas etapas del crecimiento de la adolescente.

Cabe destacar que la historia familiar comenzó hace cinco años, cuando Sergio Verón y Franco Verdoia iniciaron el proceso de adopción. En ese entonces, decidieron formar una familia junto a dos hermanas, con quienes comparten hoy una vida organizada, activa y centrada en el acompañamiento mutuo.

Ariadna y Crystal

Desde el inicio, ambos priorizaron generar espacios de confianza, rutinas compartidas y actividades que fortalecieran el vínculo. Las salidas al aire libre, los paseos en bicicleta y los momentos en casa fueron parte de ese proceso de integración. Crystal, que llegó a la vida de sus padres siendo una niña, hoy transita la adolescencia con intereses propios, actividades escolares y una rutina que combina estudio, recreación y tiempo en familia.

Cómo fue la llegada de Crystal y su hermana a la vida de Sergio Verón y Franco Verdoia

En la misma línea, su crecimiento fue acompañado por Sergio Verón y Franco Verdoia de manera cercana, con una presencia activa. En distintas entrevistas, el deportólogo reveló cómo fue el proceso de adopción y qué significó para él y su pareja convertirse en padres. Sin dramatizar ni idealizar, relató los desafíos y aprendizajes que implicó la llegada de las niñas, así como la transformación que vivieron como familia.

Sergio Verón y Crystal

La relación entre Crystal, Ariadna y sus padres se construyó con el tiempo, a partir de una convivencia basada en el respeto, la escucha y la presencia activa. Las decisiones familiares, según contaron en otras oportunidades, se toman en conjunto, con participación de todos los integrantes. La vida cotidiana se organiza en torno a la escuela, las actividades recreativas y los espacios compartidos en casa.

En la publicación de Sergio Verón en sus redes sociales por el cumpleaños de la joven, mostró distintas etapas. Desde la primera bicicleta que le compraron hasta momentos compartidos en familia. “Hace poquito tiempo llegaste para dar amor a la familia. Aprendimos juntos otras maneras de salir a la vida. Poco a poco fuiste descubriendo lo importante que sos en la vida. ¡¡Que tenés derecho a ser feliz!! Y que haces felices a quienes te rodean. Felices 15 años, hija”, escribió el profesor de educación física.

