El sábado 25 de octubre la vida de Eva Bargiela y Gianluca Simeone cambió por completo tras la llegada de su primer hijo, Faustino. La pareja compartió en redes sociales el especial y esperado momento, mostrando al bebé y los detalles del nacimiento. Ante tan conmovedor momento, Carolina Baldini, flamante abuela del niño, decidió expresar con cariño y admiración la labor de su nuera.

Carolina Baldini expresó su admiración por Eva Bargiela

La historia de amor de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, comenzada a finales del 2023, tiene un nuevo capítulo tras el nacimiento de su primer hijo, Faustino. Meses atrás, la pareja se instaló en la Argentina para prepararse para la llegada del bebé y comenzar su vida juntos en el país, siendo que el exjugador vivía en Europa.

En esta nueva etapa, Carolina Baldini como mamá de Gianluca se mantuvo muy cerca de la pareja para apoyarlos en este presente. Por ello, no dudó en expresarse con emoción al momento de convertirse en abuela por primera vez. La mujer compartió en su cuenta de Instagram un mensaje especial para Faustino, junto a una imagen en la que se la ve con su hijo y nieto: "Tu llegada trajo luz a mi vida. Desde que supe que venías, empecé a amarte, pero al verte entendí que el amor de una abuela es más profundo de lo que imaginé".

Pero además, las conmovedoras palabras se extendieron hacia su nuera, Eva, a quien destacó por su gran trabajo en el nacimiento de Faustino, comentando la propia publicación de la modelo: "Que decirte Eva , te admiro. Te admiro porque traer una vida al mundo es un acto de una fuerza impresionante ,que solo una mujer puede comprender".

Y agregó: "Tu valentía, tu capacidad de soportar el dolor y transformarlo en amor son la prueba más pura de lo que significa ser una mujer fuerte. No estabas sola: a tu lado, un hombre que te acompañó con amor que aprendió de chiquito a cuidar, a sostener y a amar con respeto.Verlos juntos me llena de emoción". Y cerró con un agradecimiento por el amor hacia su hijo y por convertirlo en padre.

Por supuesto que Eva Bargiela no dudó en responderle a su suegra, también utilizando palabras llenas de cariño: "Me haces emocionar. Gracias Caro. Y tu hijo demuestra todos los días que fue educado por una gran mujer".

De esta forma, Carolina Baldini y Eva Bargiela mostraron sus sentimientos a flor de piel por la llegada del nuevo integrante de la familia, pero además dejaron en evidencia el gran vínculo de cariño y respeto que las une.