A pocas semanas de cumplir un año juntos, el amor entre la China Suárez y Mauro Icardi sigue en pie, viviendo la gran apuesta por su familia al instalarse en Turquía con los hijos de la actriz y en la espera de poder sumar al clan a las hijas de él, que actualmente viven en la Argentina, con la restricción que él pidió para que no abandonen el país.

En este contexto, la pareja más polémica de los últimos tiempos, viven un gran momento, según expresó Lara Piro, representante legal del jugador. Pero este presente de su cliente, es en gran parte por el rol que cumple Suárez en su vida, de acuerdo a la mirada de la abogada.

Cómo se involucró la China Suárez en la vida de Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi es una de las parejas más polémicas del momento. Desde el inicio de su relación, como amantes, a las actuales actitudes, son aspectos muy criticados en las redes sociales, siendo constantemente foco de atención para el afuera. No obstante, para la intimidad de la pareja lograron construir un vínculo de apoyo y acompañamiento, guiados por el amor que siente, según contó Lara Piro.

En este sentido, la abogada reveló el rol clave de la China Suárez con Mauro Icardi, siendo que el jugador atraviesa un complicado momento al estar alejado de sus hijas, y esperando por conseguir una restitución internacional para que las menores regresen a vivir a Turquía. Por ello, se encuentra en una constante batalla legal contra Wanda Nara, que pareciera no tener fin.

"Los informes de Eugenia, que están en el expediente, dice que ha sido extremadamente colaborativa y que ha ayudado mucho, también dan cuenta del buen vínculo que tienen las menores (hijas de Mauro Icardi) con ella", indicó Piro en La Posta del Espectáculo. De esta forma, reveló el rol de la actriz en medio de los conflictos que enfrenta el jugador, lejos de sus hijas, que según su visión están "sugestionadas" por su madre.

Y detalló: "Siempre estuvo muy predispuesta y ha colaborado en absolutamente todo. Lo contuvo en su angustia, en su dolor, en su recuperación. La distancia no es fácil". Con sus palabras, la abogada dejó en claro como influye la China Suárez, tanto en la causa que inicio Mauro Icardi por la restitución nacional, como en el aspecto personal del jugador. Ambos continúan mostrándose unidos, mediante imágenes en redes sociales, y apostando a su amor.