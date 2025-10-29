Morena Rial continuará detenida en el penal de Magdalena luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasti le negara la prisión domiciliaria. La hija de Jorge Rial seguirá tras las rejas mientras avanza la investigación por su presunta participación en una banda delictiva que robaba casas en la zona norte y oeste del conurbano bonaerense.

Volvieron a negarle la prisión domiciliaria a Morena Rial: los motivos

Morena Rial continuará detenida en la Unidad 51 de Magdalena, luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasti rechazara el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. La resolución, que se conoció este miércoles 29 de octubre, representa un duro golpe para la hija de Jorge Rial, quien esperaba salir de la cárcel en los próximos días.

Según el fallo difundido por el periodista Martín Candalaf en El diario de Mariana (América), la magistrada consideró que la mediática incumplió las pautas que se le habían impuesto previamente y que, además, no permaneció en el domicilio que había fijado como lugar de residencia.

“Lo que dice básicamente la jueza es que el primer beneficio, el de la excarcelación extraordinaria, no fue un beneficio para ella, sino para el bebé. Y que la jueza evalúa que, al haberse ausentado tanto tiempo de su casa sin su hijo, y que según los vecinos era Rocío Rial quien cuidaba al nene, no cumplió con lo que se había comprometido y no tiene sentido darle otro beneficio”, detalló el periodista sobre la decisión judicial.

Morena Rial

Por ese motivo, la jueza Rodríguez Mentasti resolvió convertir en prisión preventiva la actual detención y no hacer lugar al beneficio solicitado por la defensa. De esta manera, Morena Rial continuará detenida en el penal de Magdalena mientras que Martín Candalaft advirtió que podría permanecer tras las rejas hasta el inicio del juicio.

El mal momento de Morena Rial en la cárcel

Mientras espera novedades en su causa, Morena Rial atraviesa días difíciles en la Unidad 51 de Magdalena. Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, confirmó que la joven ya tiene prisión preventiva, lo que complica aún más su pedido de arresto domiciliario. En diálogo con Mitre Live, el letrado expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentra la influencer: “No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención, es una especie de tortura, el hecho de incomunicarla del mundo".

En ese marco, Cipolla reveló que Morena vivió un episodio de salud preocupante durante el último fin de semana porque según contó, fue picada por una araña, lo que le provocó fiebre y malestar general. A pesar de su estado, no habría recibido atención médica inmediata y pasó toda una noche con síntomas. “Ahora está bien de salud, pero la pasó mal”, aseguró el abogado, quien también pidió que se revisen las condiciones de detención de la hija de Jorge Rial.