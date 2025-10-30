jueves 30 de octubre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 08:38

Eva Bargiela mostró cómo y dónde fue el primer paseo de su bebé, Faustino

La modelo y el futbolista protagonizaron un tierno momento familiar, al disfrutar de un paseo junto a su bebé.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Faustino Simeone
Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Faustino Simeone | Instagram

Eva Bargiela y Gianluca Simeone están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Faustino, su primer hijo, nació en los últimos días y agrandó la familia. Durante los 9 meses de embarazo, los seguidores de Instagram de la modelo no dudaron en acompañarla en todo el proceso nuevo que estaba viviendo. Ahora, con su bebé en brazos, comenzó a dar los primeros pasos de crianza y momentos juntos, y los usuarios también estuvieron presentes. Es por eso que ella mostró cómo y dónde fue el primer paseo familiar que hizo con Faustino. 

Eva Bargiela y su bebé Faustino
Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su bebé Faustino

El primer paseo de Faustino junto a sus papás, Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El 25 de octubre del 2025, Eva Bargiela y Gianluca Simeone le dieron la bienvenida a su primer hijo Faustino. El bebé pesó 4,085 kilos, y se convirtió en el amor de sus vidas con solo mirarlos a los ojos. Sin dudarlo su Instagram se llenó de mensajes felicitándolos y emocionándose por el gran suceso que les cambió la vida a la modelo y el futbolista. Incluso sus seres queridos se pronunciaron, dándole los primeros saludos al niño que agrandó la familia. 

Eva Bargiela y su bebé Faustino
El primer paseo de Faustino

Eva no dudó en seguir compartiendo detalles de sus primeros días. Desde antes del parto hasta las lecciones básicas y su llegada al hogar, la modelo compartió las postales inéditas de la intimidad, mientras lucía una tierna sonrisa en todo momento. Sin embargo, y si bien adora pasar el tiempo en la tranquilidad de su casa, también busca que su niño se comience a conectar con el mundo exterior. Es así como organizó un tierno paseo, de la mano de Gianluca.

En sus historias de Instagram, compartió una postal del bebé en su carrito y escribió: "Nuestro primer paseo", junto a un emoji de corazón blanco. El niño estaba protegido por un look total white pulcro, mientras que ella y Gianluca iban con atuendos más comfy y deportivos. Seguido a esto, subió un video del paseo, donde el niño se había quedado dormido y ellos disfrutaban de las calles del barrio privado en donde viven, y que decidieron que se volvieran el centro de su primera salida juntos. 

Los videos no tardaron en viralizarse y sus seguidores le enviaron saludos amorosos y tiernos sobre su primer paseo familiar. Eva Bargiela es una de las celebridades que está disfrutando de los primeros días de su bebé, y que no duda en mostrar la alegría que tiene cuando está a su lado. En este caso, decidió disfrutar de la tranquilidad de su barrio privado, de la mano de Gianluca Simeone, y mostrarle al pequeño Faustino la naturaleza y el aire libre.  

