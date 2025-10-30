Eva Bargiela y Gianluca Simeone están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Faustino, su primer hijo, nació en los últimos días y agrandó la familia. Durante los 9 meses de embarazo, los seguidores de Instagram de la modelo no dudaron en acompañarla en todo el proceso nuevo que estaba viviendo. Ahora, con su bebé en brazos, comenzó a dar los primeros pasos de crianza y momentos juntos, y los usuarios también estuvieron presentes. Es por eso que ella mostró cómo y dónde fue el primer paseo familiar que hizo con Faustino.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su bebé Faustino

El primer paseo de Faustino junto a sus papás, Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El 25 de octubre del 2025, Eva Bargiela y Gianluca Simeone le dieron la bienvenida a su primer hijo Faustino. El bebé pesó 4,085 kilos, y se convirtió en el amor de sus vidas con solo mirarlos a los ojos. Sin dudarlo su Instagram se llenó de mensajes felicitándolos y emocionándose por el gran suceso que les cambió la vida a la modelo y el futbolista. Incluso sus seres queridos se pronunciaron, dándole los primeros saludos al niño que agrandó la familia.

El primer paseo de Faustino

Eva no dudó en seguir compartiendo detalles de sus primeros días. Desde antes del parto hasta las lecciones básicas y su llegada al hogar, la modelo compartió las postales inéditas de la intimidad, mientras lucía una tierna sonrisa en todo momento. Sin embargo, y si bien adora pasar el tiempo en la tranquilidad de su casa, también busca que su niño se comience a conectar con el mundo exterior. Es así como organizó un tierno paseo, de la mano de Gianluca.

En sus historias de Instagram, compartió una postal del bebé en su carrito y escribió: "Nuestro primer paseo", junto a un emoji de corazón blanco. El niño estaba protegido por un look total white pulcro, mientras que ella y Gianluca iban con atuendos más comfy y deportivos. Seguido a esto, subió un video del paseo, donde el niño se había quedado dormido y ellos disfrutaban de las calles del barrio privado en donde viven, y que decidieron que se volvieran el centro de su primera salida juntos.

Los videos no tardaron en viralizarse y sus seguidores le enviaron saludos amorosos y tiernos sobre su primer paseo familiar. Eva Bargiela es una de las celebridades que está disfrutando de los primeros días de su bebé, y que no duda en mostrar la alegría que tiene cuando está a su lado. En este caso, decidió disfrutar de la tranquilidad de su barrio privado, de la mano de Gianluca Simeone, y mostrarle al pequeño Faustino la naturaleza y el aire libre.

