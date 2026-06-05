Así está hoy Delfina Burlando, la hija de Fernando Burlando que es abogada penalista

Fernando Burlando es de los abogados más importantes y reconocidos de la Argentina. Su presencia en los medios de comunicación y en los casos más reconocidos, ya sea de la farándula como policiales, lo llevaron a construir un nombre y una familia mediática. Si bien en la actualidad se encuentra en pareja con Barby Franco, y tienen a su hija Sarah, tuvo una relación anterior que lo hizo comenzar a formar su clan.

Delfina Burlando es la segunda hija del reconocido abogado y su matrimonio anterior, Gabriela García Girotti. Al igual que su padre, mantiene una presencia sobre todo en las redes sociales, demostrando la intimidad de su vida y dando de qué hablar entre sus seguidores. Con 30 años, muestra su versatilidad a través de posteos relacionados a los viajes, la moda y un perfil profesional que se asemeja al que construyó su papá durante todos estos años.

Delfina Burlando

Así está hoy Delfina Burlando, la hija abogada de Fernando Burlando

Delfina Burlando nació el 21 de marzo de 1996, y se convirtió en la segunda hija de Fernando Burlando y Gabriela García Girotti. Durante muchos años, fue la menor de la familia del abogado y la consentida por todos. Desde siempre, mostró una relación muy cercana a su papá, figura que también la inspiró en su carrera profesional. La joven se recibió como abogada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y completó una Maestría y Especialización en Derecho Penal en la Universidad de San Andrés (UdeSA).

Demostrando la conexión que tiene con su papá, desde que obtuvo el título trabaja de forma activa en el bufete jurídico de Burlando. En algunas entrevistas, la joven de 30 años dejó en claro que, en el ámbito laboral, ambos dejan de lado sus roles como padre e hija, y se comportan con profesionalismo y exigencias. La confianza laboral fue tal que Delfina se volvió una compañera de contención incondicional y asistencia legal a los padres de Fernando Báez Sosa, durante el mediático juicio en Dolores.

Delfina Burlando, Fernando Burlando

Delfina Burlando: entre viajes y mucho fashionismo

Además de sus trabajos como abogada, profesión que adora y mantiene en todo momento, Delfina Burlando es una de las jóvenes influencers más observadas por las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde mantiene una comunidad de 200 mil seguidores, no duda en mostrar su lado más fashionista, a través de diversas publicidades que realiza o presencia en eventos de celebridades. Con carisma y una belleza natural, se roba los halagos de los usuarios por su estilo effortless chic, como las it girls del momento.

En la mayoría de sus posteos, oculta sus trabajos como abogada y muestra una vida llena de viajes, amigos y mucha moda, sacando a relucir ese estilo influencer que la acompaña desde su adolescencia. Sin embargo, hay un dato que la conecta con el mundo artístico y sorprende a todos. En el pasado, tuvo una fuerte incursión en la música, siendo la vocalista de dos bandas de cumbia pop: Los del código, y Grupo corazones. Además, integró musicales en la mítica Avenida Corrientes, sumando orgullo a su familia.

Delfina Burlando

La relación cercana de Delfina Burlando y su familia

Si bien sus posteos con amigos y viajes por el mundo son los que más se destacan, Delfina Burlando sabe que lo más importante en su vida es la familia y no duda en demostrarlo en sus redes sociales. Tras enterarse que Fernando Burlando volvería a ser padre, cumplió el rol de acompañamiento en todo el embarazo y, en la actualidad, se muestra orgullosa de la hermanita menor que tiene. Sarah Burlando protagoniza algunos de los posteos que comparte la influencer.

De esta misma manera, su hermana mayor, María Burlando, también es uno de los personajes que más aparece en posteos. La empresaria textil y creadora de contenidos no duda en compartir algunos eventos de celebridades con Delfina, y le brinda un rol especial, tras la llegada de su primer hijo. Beltrán nació en el 2025, y transformó a la it girl en una tía primeriza muy presente. Junto a algunas postales con Sarah, el bebé se vuelve centro de orgullo, unificando aún más a la familia paterna.

Delfina y María Burlando con Sarah y Beltrán

Por el lado materno, Delfina comparte diversas postales con su mamá, Gabriela García Girotti. La anterior relación de Fernando y dueña de un salón de eventos en City Bell acompaña con orgullo a la joven de 30 años en todos los pasos que cumple, y demuestra su cercana relación buscando vivir tiempo de calidad con ella. Entre postales de viajes a la playa, suele dedicarle profundos mensajes de agradecimiento en sus redes sociales por el rol que su mamá cumple en su día a día.

Delfina Burlando, Gabriela García Girotti

Delfina Burlando es una de las jóvenes influencers más seguidas de las redes sociales, y que, en la actualidad, fusiona su trabajo como abogada con su vida mediática y fashionista. Entre viajes, amigos y mucho amor familiar, se convirtió en una de las it girls que más mantiene un bajo perfil en los medios de comunicación, pero que no duda enfrentarse en caso de ser necesario. Con la compañía de su papá, Fernando Burlando, sigue los pasos del reconocido abogado y demuestra lo dispuesta que está para crecer en todos los ámbitos.

A.E