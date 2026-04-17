Fernando Burlando contó por qué no se casa con Barby Franco: "Ella me transformó"

Fernando Burlando, conocido por su carrera en el mundo del derecho y su presencia mediática, aprovechó la charla de Caras TV para compartir detalles inéditos sobre su relación y sus intenciones de matrimonio, dejando en claro su postura actual respecto al compromiso. Asimismo, el letrado reveló la postura de Barby Franco sobre el mismo tema.

Fernando Burlando y la verdad sobre el matrimonio con Barby Franco

Durante la entrevista, Fernando Burlando expresó con sinceridad que actualmente no es el momento de casarse con Barby Franco. El abogado explicó que, a pesar del cariño que siente por su pareja, considera que todavía no es el momento adecuado para dar ese paso tan importante en sus vidas. El letrado afirmó: “Barby me transformó, tiene una frescura y transparencia”.

Fernando Burlando y Barby Franco//Instagram

Burlando también comentó que en el pasado le propuso a la modelo formalizar su relación, pero que en ese momento ella no mostró interés en dar ese paso. “Yo le pedí la mano y, para hacerlo más divertido, fingí una caída en un partido de polo. También fingí que era auxiliado por una ambulancia y, cuando ella ingresó a la ambulancia, le pedí la mano y le dije: ‘Vamos a casarnos’. Pero ella no le gustó mucho la idea en ese momento”, relató entre risas el abogado, dejando en evidencia el lado más humano y cercano de su historia de amor con la modelo.

Fernando Burlando y Barby Franco//Instagram

Fernando Burlando no pierde las esperanza de casarse

Fernando Burlando reveló que, hace poco, volvió a consultarle a Barby Franco sobre la posibilidad de casarse y ella le respondió que, por ahora, no era el momento. El abogado manifestó que entiende y respeta la postura de su pareja, y que no tiene problema en esperar el tiempo que sea necesario. Para él, el matrimonio sería una forma de ordenarse y consolidar su relación, pero también admitió que no quiere forzar las cosas.

Fernando Burlando y Barby Franco//Instagram

En la entrevista, Fernando Burlando aseguró que, a pesar de que todavía no tienen planes inmediatos de casarse, la idea de formalizar su relación sigue presente en sus pensamientos. “Yo creo que casarse sería ordenarse, sería dar un paso más allá y consolidar nuestro amor en una forma oficial”, expresó el abogado, dejando en claro que su deseo de compromiso sigue vigente, aunque sin presiones. Además, Burlando manifestó que para él, lo importante es la sinceridad y la confianza mutua, y que en ese sentido, su relación con Barby Franco es sólida y basada en el respeto.

Fernando Burlando, con su característico carácter abierto y sincero, dejó en evidencia que el amor y la amistad con Barby Franco son pilares fundamentales en su vida. A través de sus declaraciones en Caras TV, el abogado mostró una faceta más personal y humana, dejando en claro que, aunque no haya planes inmediatos de matrimonio, su intención de seguir construyendo una relación sólida y duradera está más vigente que nunca.