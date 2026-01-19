El look match de Sarah Burlando y su sobrino Beltrán en Uruguay

En plenas vacaciones de verano 2026, Sarah Burlando y su sobrino Beltrán se convirtieron en verdaderos referentes de moda infantil desde la intimidad de su casa en José Ignacio, Punta del Este. La escena, luminosa y relajada, fue capturada y compartida por su mamá, la modelo Barby Franco, en su cuenta personal de Instagram, donde el estilo effortless cobra protagonismo. Lejos de poses forzadas, el look transmite frescura, comodidad y una estética natural que dialoga a la perfección con el espíritu infantil de los más chiquitos de la familia.

Sarah Burlando y Beltrán, un dúo que impone tendencia

En esta postal veraniega, que deslizó la mamá de Sarah Burlando -y abuela de Beltrán- ambos lucen un outfit pensado al detalle, con un equilibrio ideal entre funcionalidad y encanto. La nena lleva una remera de algodón blanco de manga larga, liviana y suave al tacto, perfecta para proteger la piel del sol sin resignar frescura. La misma está combinada con una falda short en tono verde oliva, confeccionada en una tela de algodón resistente pero flexible, ideal para el movimiento libre. El broche de oro es un sombrero de paja tejido, de ala media y copa calada, con cinta decorativa en tonos neutros que suma un aire boho chic y completa un look tan canchero como atemporal.

Sarah Burlando y su sobrino Beltrán | Instagram

A su lado, el bebé acompaña la propuesta con un estilismo perfectamente coordinado, reforzando el espíritu matchy matchy que prevalece en la imagen. El pequeño de un año viste un enterito tipo jardinero en el mismo verde oliva que el de su tía, confeccionado en algodón grueso pero holgado, con tiradores y botones visibles que aportan un guiño clásico. Debajo, una remera blanca de algodón suave replica la base cromática del conjunto, logrando una armonía visual completamente equilibrada. Ambos están descalzos, jugando entre sí y disfrutando de la compañía del perro salchicha que se suma a sus travesuras.

Sarah Burlando y su sobrino Beltrán | Instagram

Sarah Burlando, una experta fashionista

El diálogo entre telas naturales y colores orgánicos no es casual: blancos puros, verdes terrosos y fibras nobles como el algodón y la paja remiten directamente al exclusivo paisaje del balneario donde tienen ubicada su mansión. La elección cromática de la mamá de Sarah Burlando, su estilista personal, acompaña la luz del ambiente y realza la calidez de esta tierna jornada de juegos en el living de su casa, mientras que las texturas suman profundidad sin recargar. En otras palabras, esta elección responde a una moda infantil que prioriza el confort, pero sin perder de vista el desarrollo motriz y la exploración de los espacios propios en los niños de corta edad.

Las imágenes compartidas en la famosa red social de la camarita confirman una tendencia en alza: Sarah y Beltrán van ganando terreno en el mundo fashion como expertos en moda infantil, capaces de marcar estilo desde la espontaneidad y la inocencia. La elección de prendas cómodas, durables y estéticamente coherentes habla de la intención de la influencer de mantener la unión familiar en los más chiquitos, incluso a través del vestuario.

De esta manera, Sarah Burlando vuelve a demostrar que el estilo no tiene edad y que, inclusive en vacaciones, la moda puede convivir con las infancias y las actividades diarias. Así, junto a Beltrán, protagoniza una escena donde el matchy matchy se vuelve tierno, natural y sofisticado, convirtiéndose en los menores que más suspiros generan en los usuarios por su complicidad hasta en la forma de vestir.

NB