Así es Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson: fanática de los libros, cocina con su mamá y modelo

Maxi López y Daniela Christiansson celebran una relación que ya supera los diez años. La pareja, que se conoció en Italia en 2014, formó una familia consolidada con el nacimiento de su primera hija, Elle, el 31 de marzo de 2023 en Londres. La llegada de la niña marcó una nueva etapa en la vida del exfutbolista argentino, que ya era padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio anterior con Wanda Nara.

Actualmente, Maxi López y Daniela Christiansson residen en Suiza, donde comparten una vida tranquila. A través de sus redes sociales, ambos suelen mostrar momentos cotidianos junto a Elle, que, con apenas dos años, ya demuestra una personalidad independiente, curiosa y alegre que conquista a los seguidores de la pareja.

El lado desconocido de la hija menor de Maxi López

Desde muy pequeña, Elle ha mostrado un interés especial por los libros, un hábito que su madre ha fomentado con constancia. Las publicaciones de Daniela Christiansson suelen mostrar cómo le leía cuentos a su hija. Además, la modelo comparte videos donde se puede ver la independencia de la niña: uno de los más comentados la muestra ayudando en la cocina mientras preparan muffins juntas.

Elle también parece seguir los pasos de su madre en el mundo del modelaje. A su corta edad, ha posado para marcas de ropa infantil. A pesar de su edad, la pequeña combina sus juegos y curiosidades con una espontaneidad que se refleja en cada aparición pública, consolidándose como una presencia constante en el perfil digital de sus padres.

Elle López

El vínculo de Maxi López y su hija Elle

Tras varias semanas en Buenos Aires, Maxi López regresó recientemente a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson y Elle, en medio de rumores de distancia que la pareja desmintió con imágenes familiares. La modelo compartió una fotografía del emotivo reencuentro entre padre e hija, donde se los ve abrazados, acompañada por el texto: “Por fin. Una semana así juntos”.

Maxi López y su hija Elle

En otra publicación, Daniela mostró a Elle mirando en una computadora la participación de su padre en MasterChef Celebrity Argentina, el programa de Telefe del que forma parte. En el video, la modelo le pregunta: “¿Quién está ahí?”, y la niña responde: “Daddy”. La escena fue acompañada por la frase: “Las fans número 1”, dejando en claro el cariño y la admiración que la pequeña siente por su papá.