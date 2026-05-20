Daniela Christiansson mostró su nueva casa en Argentina junto a Maxi López y sus hijos

Después de varios meses organizando su mudanza definitiva, Daniela Christiansson finalmente mostró cómo es la casa donde ya vive junto a Maxi López y sus hijos en Argentina. La modelo compartió una imagen en sus historias de Instagram acompañada por la frase “Home sweet home” y dejó ver parte del exclusivo hogar familiar ubicado en Nordelta.

Llego Daniela Christiansson a la Argentina

La publicación rápidamente llamó la atención no solo por el diseño moderno de la propiedad, sino también porque confirma la decisión de la pareja de instalarse definitivamente en Buenos Aires. Después de varios años viviendo entre Europa y distintos destinos internacionales, Maxi López aseguró recientemente que quiere recuperar tiempo junto a todos sus hijos y construir una rutina mucho más estable en el país.

Una mansión moderna con pileta y vista al lago

La casa está ubicada en El Golf, uno de los barrios más exclusivos de Nordelta, y cuenta con una estética completamente contemporánea. En la imagen compartida por Daniela Christiansson se pueden ver enormes ventanales, una barra de mármol, muebles de diseño y una pileta conectada visualmente con el lago.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López

La propiedad tiene cinco dormitorios, jardín amplio, muelle privado y salida directa al agua, además de vistas panorámicas que se extienden desde los principales ambientes de la casa. Todo el diseño combina lujo, minimalismo y mucha luminosidad natural. La elección del barrio tampoco fue casual. El Golf es el mismo sector donde vive Wanda Nara junto a sus hijos, lo que le permite a Maxi mantenerse mucho más cerca de Valentino, Constantino y Benedicto.

La adaptación de Daniela Christiansson a su nueva vida en Argentina

Durante sus primeros días en el país, Daniela Christiansson también comenzó a compartir distintos momentos cotidianos de su nueva rutina familiar. Desde desayunos típicos hasta imágenes de sus hijos jugando en el jardín, la modelo fue mostrando poco a poco cómo atraviesa esta nueva etapa.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López

Además, Daniela Christiansson utilizó su canal de Instagram “Mamás” para pedir recomendaciones sobre productos naturales para bebés y ropa infantil, generando una fuerte interacción con sus seguidoras argentinas. Aunque todavía resta trasladar muebles y pertenencias desde Suiza, la familia ya se encuentra instalada en la propiedad y disfruta de la tranquilidad del barrio privado.