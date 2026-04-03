El tierno gesto de Valentino López con su hermana Elle

Valentino López es el hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara. En todo momento, sus padres destacan la fuerte relación que crea con sus hermanos menores, protegiéndolos de la mediatización y brindándoles su atención completa. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales también se preguntan cómo funciona su trato con los hijos de su papá y Daniela Christiansson. Es así como, siempre que viaja a Suiza, encuentra ratos para pasar con los pequeños e intenta demostrarles el cariño que les tiene. En los últimos días, fue un día especial para la pequeña Elle, y Valentino no dudó en ser parte, incluso a la distancia.

Valentino y Maxi López junto a su familia en Suiza

El tierno gesto de Valentino López a su hermanita, Elle

La relación de Valentino López con su hermanita Elle y su hermanito Lando es de mucho amor y cariño a la distancia. Como el joven vive en la Argentina, se comunica con ellos a través de llamadas y en las pocas ocasiones en las que puede viajar a Suiza. Sin embargo, el 31 de marzo, fue el cumpleaños 3 de la hija de Maxi López y Daniela Christiansson. Sus padres desplegaron una super fiesta, de temática mágica y colorida, para la pequeña y sus amiguitos. Los hijos de Wanda Nara no pudieron estar presentes, y fue por esto mismo que el mayor decidió tener un gesto con la pequeña.

Maxi López, Daniela Christiansson, Elle López, Valentino López

Valentino no dejó pasar el día especial de su hermanita, y compartió en sus historias de Instagram una tierna postal de la niña. En ella, aparecía Elle acostada en el piso, abrigada como si fuera invierno. Su sonrisa se contagiaba a todos los usuarios de las redes sociales, mientras que su hermano mayor tomaba la foto desde la altura. De esta manera, escribió unas tiernas palabras en inglés para que ambos padres de la niña lo entendieran. "Feliz cumpleaños a nuestra pequeña reina", expresó, dejando en claro el lugar que ella ocupa en su vida, a pesar de la distancia.

El mensaje de Valentino López a su hermana Elle

A la distancia, el emocionante saludo de Valentino López a su papá, Maxi López

En el 2023, a solo 3 días de su cumpleaños, Maxi López recibió el mejor regalo de su vida: el nacimiento de Elle, su primera niña e hija con Daniela Christiansson. A partir de ese momento, padre e hija viven los mejores días de sus vidas, a solo momentos de distancia. Es por eso que, desde la distancia, los tres varones de Wanda Nara les brindan la importancia a esta época del año, sobre todo en sus redes sociales.

En las primeras horas de este 3 de abril, Valentino López decidió enternecer a su papá y compartió una postal del recuerdo junto a él y sus hermanos. Los jóvenes eran aún niños, datando la foto de hace unos años atrás. Sin embargo, el cariño y amor se notaba por el gran abrazo que se estaban dando. De esta manera, escribió: "Feliz cumple pa", y lo cerró con el emoji de un corazón.

El mensaje de Valentino López a su papá Maxi

En los últimos días, Valentino López logró enternecer a los usuarios de las redes sociales, con dos sentidos mensajes para su papa, Maxi López, y su hermanita, Elle. El joven es uno de los más ligados a la vida pública, como su mamá Wanda Nara. Si bien se aleja de las polémicas y la mediatización, no duda en hacer notar el amor que le tiene a su familia en todo momento y a pesar de la distancia. Por el momento, no se sabe si viajará para pasar el día con su padre y su hermana, pero sí generó ternura con los mensajes enviados en sus días especiales.

A.E