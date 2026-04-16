Así es el living de Soledad Silveyra: deco de estilo clásico romántico con obras de arte

Soledad Silveyra tiene una extensa trayectoria en ficciones y obras de teatro. Debido a su talento y sus contratos laborales, la artista logró comprarse una lujosa residencia que decoró con un estilo clásico y minimalista. Sin embargo, y tal como se puede ver en su red social, el espacio donde más tiempo pasa es su living.

Soledad Silveyra deslumbró al mostrar la decoración que lleva su living

El living de Soledad Silveyra es, sin dudas, el corazón de su casa en Barrio Norte: un espacio donde el arte, la calidez y la historia personal conviven en perfecta armonía. A través de distintas postales que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver un ambiente amplio y luminoso, con un estilo clásico que nunca pasa de moda.

Uno de los elementos que más se destacan son los sillones tapizados en tonos azules, de líneas tradicionales, que aportan elegancia y generan un clima acogedor. El piso de parquet suma un aire señorial y cálido, mientras que la disposición de los muebles invita a la charla íntima y a los encuentros relajados con amigos más cercanos.

Así es el living de estilo clásico y con obras de arte de Soledad Silveyra

Las paredes funcionan como una verdadera galería personal: están decoradas con cuadros de gran valor artístico y emocional, muchos de ellos enmarcados en dorado, que reflejan su sensibilidad y amor por las pinturas. Cada obra parece contar una historia, convirtiendo el living en un espacio similar al de una galería de arte.

Detalles claves y grandes ventanales

En el centro del living de Soledad Silveyra, una mesa ratona se luce por completo con detalles cuidadosamente elegidos: velas, cuadros familiares y objetos decorativos que aportan un toque romántico y sofisticado, ideal para compartir un brindis o una charla con invitados como muestra la imagen que compartió en su cuenta de Instagram hace un tiempo.

La luz natural es otro gran protagonista. La actriz colocó cortinas claras en sus grandes ventanales para brindar a la sala de estar mayor luminosidad, potenciando los colores y generando una atmósfera serena y relajante. Esta decisión, también, permite obtener una sensación de ambiente más amplio, lo que va en línea con las paredes pintadas de blanco.

Así es el living de estilo clásico y con obras de arte de Soledad Silveyra

El resultado es un living que combina lo clásico con lo emocional: muebles con carácter, arte con historia y detalles que hablan de una vida dedicada a la cultura y al disfrute de los pequeños momentos. Un espacio que conecta con el espacio verde del exterior y transmite calidez, elegancia y autenticidad.

De esta manera, el living de estilo clásico y con obras de arte de Soledad Silveyra deslumbró por completo a sus seguidores de las redes, quienes destacaron la calidez del sitio, su decoración elegante y la armonía que transmite cada uno de sus rincones.