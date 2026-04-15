Pablo Echarri y Nancy Dupláa vuelven a coincidir en un proyecto que trasciende la ficción para convertirse en un emotivo tributo. Esta vez, lo hacen para rendir homenaje a China Zorrilla a través del documental “El Último viaje a China”, una producción que busca reconstruir su historia desde la emoción, la memoria y el amor de quienes la conocieron.

China Zorrilla en Elsa y Fred

En este nuevo trabajo, Pablo Echarri se involucra desde la producción mientras que Nancy Dupláa acompaña la difusión de un proyecto que no solo celebra la trayectoria de China Zorrilla, sino también su huella como mujer libre, elegante y adelantada a su tiempo. Ambos vuelven a unir sus caminos profesionales en una propuesta que ya genera fuerte expectativa.

La emoción de Nancy Dupláa

A través de sus redes sociales, Nancy Dupláa expresó su entusiasmo por este homenaje con palabras cargadas de admiración y cercanía. “Se viene el documental ‘Un Viaje a China’, homenaje a nuestra extraordinaria China Zorrilla”, escribió, dejando en claro el tono emocional del proyecto y la relevancia de la figura homenajeada.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa vuelven a trabajar juntos para rendir homenaje a China Zorrilla

En ese mismo mensaje, destacó el rol de Carlos Perciavalle como hilo conductor de la historia: “Aquí con Carlos Perciavalle, hilo conductor de esta historia de vida apasionante y aventurera de la actriz más amada… sofisticada… elegante y genial de todos los tiempos”, continuó. “Te queremos Carlitos. Qué honor. Gracias Uruguay por recibirnos siempre con tanta amorosidad”, y cerró con una declaración íntima: “Montevideo… ciudad de mis amores”.

El equipo que conforma este nuevo proyecto

El documental está dirigido por Alejandro Maci y cuenta con la producción de Pablo Echarri, junto a Alfredo Caro y Luis Quevedo, consolidando un equipo que aporta solidez y prestigio al proyecto. La película propone un recorrido por la vida de China Zorrilla desde sus comienzos en Uruguay hasta su proyección internacional, incluyendo etapas clave como su paso por Comedia Nacional, sus experiencias en Europa y Estados Unidos, y los momentos más complejos durante la dictadura.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Narrado por Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle, el film se apoya en anécdotas, recuerdos y testimonios que construyen un retrato íntimo de una artista que dejó una marca imborrable en la cultura rioplatense, en un proyecto donde Nancy Dupláa y Pablo Echarri vuelven a unir su compromiso con historias que emocionan y conectan con el público.