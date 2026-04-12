Qué se sabe de la salud de Soledad Silveyra, tras suspender su obra por pedido de los médicos

En las últimas horas, creció la preocupación sobre la salud de Soledad Silveyra. La emblemática actriz se vio obligada a suspender las funciones de su obra, Quién es Quién, que protagoniza junto a Luis Brandoni, y despertó todo tipo de especulaciones. Ante esta situación, hubo algunas veces que explicaron qué sucedió realmente e intentaron llevar tranquilidad.

El estado de salud de Soledad Silveyra tras suspender su obra

Soledad Silveyra y Luis Brandoni están protagonizando uno de los éxitos de la temporada en el teatro. Si bien no cuenta con la presencia mediática de otras obras como Rocky, por ejemplo, el tándem que ha conformado la pareja de actores se muestra sólido y se destaca con una propuesta más convencional. Por ese motivo, a más de uno sorprendió que se decidiera cancelar las funciones desde el viernes pasado.

Soledad Silveyra.

Con el correr de las horas, esta suspensión encontró una explicación, aunque no logró llevar tranquilidad. Según se supo, la decisión de posponer las funciones se debía a un mal momento de salud de Soledad Silveyra, que hizo que se viera obligada a abandonar su trabajo. Algo que, como se podía esperar, trajo más preocupación que certezas.

En ese marco, fueron varias las voces que intentaron llevar tranquilidad. Una de ellas, fue la del propio Carlos Rottemberg, productor de la obra, que en diálogo con Teleshow dio algo de panorama sobre lo ocurrido, aunque respetando la privacidad de la actriz y no ahondar en su cuadro.

Según comentó el exitoso productor teatral confirmó que efectivamente este parate en las funciones se debía pura y exclusivamente a una “dolencia” que había afectado a Solita. Por fortuna, en la misma frase, añadió que la actriz se encuentra en su casa “desde hace un rato” y que se está reponiendo.

Solita protagoniza su obra junto a Luis Brandoni.

Cuando le preguntaron por la gravedad del cuadro, Rottemberg fue claro e intentó llevar tranquilidad. En sus palabras, el cuadro no revista gravedad y había podido hablar con Silveyra en los últimos minutos, quien se está reponiendo muy bien.

El regreso de Soledad Silveyra al teatro

En la misma línea, Carlos Rottemberg se animó a marcar una fecha en el calendario para que Soledad Silveyra regrese al teatro. En principio, estaría previsto que la actriz retornara a su trabajo con las funciones del miércoles, aunque de igual manera habría que esperar hasta mañana para tener un panorama más claro.

Soledad Silveyra suspendió su obra por pedido de los médicos.

De momento, ni Soledad Silveyra ni Luis Brandoni hablaron sobre lo sucedido, aunque el panorama presentado por Carlos Rottemberg es alentador. Solo quedará aguardar algunas horas más para tener más precisión y poder marcar, finalmente, cuándo regresará a brillar sobre el escenario.