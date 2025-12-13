De Ricardo Darín y Luis Brandoni a Soledad Silveyra: la desgarradora despedida de los famosos a Héctor Alterio

Este sábado 13 de diciembre, la Academia de Cine de España informó la muerte de Héctor Alterio, de 96 años, ganador de un Premio Oscar y una vasta trayectoria en cine, televisión y teatro. El fallecido artista fue uno de los máximos exponentes de su generación, por lo que sus colegas y grandes amigos realizaron sentidos homenajes en redes sociales, dejándole, además, desgarradores mensajes de despedida.

Ricardo Darín compartió la escena que marcó al cine nacional

La muerte de Héctor Alterio sacudió fuerte al mundo del espectáculo, sobre todo, a sus colegas y grandes amigos que tuvieron la fortuna de compartir con él reconocidas producciones artísticas. Uno de ellos fue Ricardo Darín quien utilizó su cuenta personal de Instagram para inmortalizar una de las escenas más recordadas de la industria audiovisual: El Hijo de la Novia, donde el creador de Kenya Films compartió elenco con él. “Gracias por tanto, maestro. Nos enseñaste a actuar y a vivir con dignidad”, exclamó.

Soledad Silveyra llora la muerte de Héctor Alterio

La actriz Soledad Silveyra también se sumó a la decena de artistas que despidieron a Héctor Alterio. Sin poder contener la congoja ante la sorpresiva partida del destacado intérprete, posteó un carrusel con significativas imágenes. "Se nos fue el más grande. No paro de llorar y una amiga me dice ´no es para llorar, es para aplaudir´ Son 96 años de gloria", escribió al pie de las fotos. Como era de esperarse, rápidamente la publicación se llenó de likes y de mensajes de consuelo y condolencias hacia ella y toda la familia del actor.

Mensaje de Soledad Silveyra | Instagram

Luis Brandoni

En diálogo con TN, Luis Brandoni no pudo evitar emocionarse al recordar a Héctor Alterio a quien describió como un “grandísimo actor” con “una vida muy intensa por el contexto de la dictadura”. Asimismo, resaltó su valentía de volver al país tras tener que exiliarse, en 1975, luego de ser perseguido por las Fuerzas Armadas Argentinas.

“Le pasaron muchas cosas en vida y se radicó en España, de una manera involuntaria, pero tuvo la suerte de volver a la Argentina todas las veces que quiso”, señaló. Finalmente, dejó unas cálidas palabras para todo su entorno: “Lo lamento mucho por su mujer y sus hijos. Pero ha sabido vivir y dejar una huella”.

Felipe Pigna destacó el legado del actor

La partida de Héctor Alterio no sólo sacudió a sus colegas, sino también a referentes de la cultura popular argentina y hasta historiadores. En este caso, Felipe Pigna destacó su aporte cultural y el legado en el cine argentino. “Alterio fue mucho más que un actor: fue memoria viva de nuestra historia y un puente entre generaciones. Gracias por tu compromiso y tu arte”, escribió en su perfil de la famosa red social de la camarita. También resaltó su compromiso con la memoria histórica del país al protagonizar películas emblemáticas como La Patagonia Rebelde y La Tregua.

Mensaje de Felipe Pigna | Instagram

Norma Leandro y Fito Paez, admiradores de Alterio

La propia Norma Leandro, compañera de Héctor Alterio en varias obras y producciones artísticas, expresó con sumo dolor: “Se va un amigo entrañable y un artista irrepetible. Su voz seguirá sonando en cada escenario que pisamos juntos”. Por su parte, Fito Paez, sostuvo: “Gracias por tanto arte y por enseñarnos que la verdad también se puede decir desde un escenario. Buen viaje, maestro”.

Héctor Alterio | Instagram

A esta ola de mensajes de despedida, diversas personalidades le dejaron sus palabras de agradecimiento, admiración y respeto junto al hashtag #GraciasAlterio. Entre ellos se encuentran: Pablo Echarri, Mario Massaccesi, Marley, Fito Paez, Pedro Sánchez -presidente de España-, Leonardo Sbaraglia y Cecilia Roth -entre otros-. Además, instituciones culturales como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Asociación Argentina de Actores brindaron conmovedores comunicados resaltando su imagen y trayectoria. Sin dudas, el legado artístico de Héctor Alterio -junto a su lucha por los derechos humanos- será una huella imborrable en la memoria colectiva de la industria cultural argentina.

NB