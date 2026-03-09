El error viral de Lola Latorre por el que le llueven las críticas

Un momento inesperado en la televisión terminó convirtiéndose en tendencia en redes. La protagonista fue Lola Latorre, quien pasó por Pasapalabra (Telefe) y cometió un error que rápidamente se volvió viral. La situación ocurrió durante el clásico juego final del ciclo, conocido como “El Rosco”, donde los participantes deben responder definiciones asociadas a cada letra del abecedario. Lo que parecía una pregunta sencilla terminó provocando una catarata de comentarios en internet. y, en cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular en redes y generó todo tipo de reacciones.

El episodio ocurrió cuando el conductor Iván de Pineda le hizo una pregunta vinculada a la letra “Q”. “Contiene Q: natural de Neuquén, provincia de la Argentina, o su capital”, planteó el conductor durante el juego. Sin dudar, la joven respondió “neuquenino”, pero enseguida se dio cuenta del error. La forma correcta era “neuquino”, por lo que la influencer reaccionó inmediatamente al advertir la equivocación. “Ay, qué paja… me hubiera dado una un tanto más fácil”, dijo entre risas y gestos de incomodidad.

Lola Latorre y el error que marcó su paso por “El Rosco”

Ese primer traspié terminó condicionando el resto de su participación en el juego. Tras la equivocación inicial, la influencer acumuló otras respuestas fallidas y no logró recuperarse durante el desafío final. En total, consiguió 12 respuestas correctas, una cifra que quedó lejos de las 19 que obtuvo su contrincante, el influencer Lizardo Ponce, quien finalmente se quedó con la victoria. El momento generó risas en el estudio, pero también dejó expuesta la presión que implica responder en vivo frente a las cámaras.

Lola Latorre

Sin embargo, el verdadero impacto se vio después del programa. Apenas terminó la emisión, el fragmento comenzó a viralizarse en redes sociales. Usuarios de X (ex Twitter) y otras plataformas compartieron el video acompañado de memes, bromas y también críticas. Algunos comentarios ironizaron sobre el error, mientras que otros apuntaron directamente contra la joven. Incluso hubo quienes cuestionaron su formación académica o su presencia en televisión.

Lola Latorre y la ola de críticas en redes sociales

Entre los mensajes que circularon, varios usuarios hicieron referencia al hecho de que la hija de Yanina Latorre estudió abogacía. “¿Alguien la contrataría como abogada?”, escribió un usuario. Otros comentarios fueron más duros y criticaron su desempeño en el programa. “¿Es abogada?”, preguntó alguien, mientras que otro ironizó: “Si fuera abogada recibida en la UBA no le hubiera pasado”. También hubo quienes se burlaron de la situación con comentarios sarcásticos, como uno que escribió: “Compró un pedazo de papel donde dice que se recibió de abogada”.

Lo cierto es que el episodio volvió a demostrar cómo los momentos en la televisión pueden potenciarse rápidamente en la era de las redes sociales. Un error de apenas unos segundos frente a cámara terminó convirtiéndose en tema de debate durante horas en internet. Entre las críticas también aparecieron mensajes más reflexivos. “La facultad no te saca lo ignorante”, escribió una usuaria en medio de la discusión que se armó en X. En ese contexto, varios recordaron que Lola Latorre se recibió de abogada en 2024 en la Universidad Torcuato Di Tella, un dato que muchos mencionaron al comentar el episodio.