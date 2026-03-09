Mauro Icardi celebró el cumpleaños de la China Suárez con un profundo mensaje: "La mujer que cambió mi vida"

Este lunes 9 de marzo, Eugenia “China” Suárez está de festejo ya que cumple 34 años. Como era de esperarse, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de este día tan especial para la actriz. Entre muestras de cariño y diversas postales, el posteo que más se destacó fue el de su novio, Mauro Icardi quien no escatimó en palabras y le realizó un profundo mensaje de amor a su novia.

Las mañanitas de la China Suárez junto a Mauro Icardi

Al igual que muchas celebridades y personalidades influyentes del espectáculo, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para transmitir sus sentimientos hacia la China Suárez, quien acaba de cumplir 34 años. A modo de agasajo, el futbolista irrumpió en su cuenta personal de Instagram con un carrusel de fotos de lo que fue el festejo y mostró sus dotes con la prosa a través de una extensa y sentida dedicatoria.

Mauro Icardi junto a la China Suárez en el cumpleaños de la actriz | Instagram

“Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables”, comenzó diciendo el exmarido de Wanda Nara poniendo sus sentimientos a flor de piel. Estas palabras cargadas de amor se complementaron con una declaración de agradecimiento: “Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo”.

Los deseos de Mauro Icardi a la China Suárez

Antes de cerrar la publicación con el infaltable: “Feliz cumpleaños”, Mauro Icardi aprovechó para dejar plasmados sus anhelos para este nuevo año personal que comienza la China Suárez: “Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces”.

En las postales compartidas, se los puede ver súper enamorados y sonrientes paseando en su yate privado por los ríos de Turquía frente a los paisajes más imponentes de Estambul. Allí, los tortolitos compartieron una cena a la luz de las velas junto a los tres hijos de la artista -Rufina, Amancio y Magnolia-, su mamá, su padrastro, el peluquero, el fotógrafo y un reducido número de personas cercanas a la familia. No obstante, los apasionados besos y los abrazos interminables de la cumpleañera con el delantero se robaron todo el protagonismo del carrusel.

Por su parte, los seguidores del deportista no dudaron en arremeter, una vez más, en su contra. Muchos de ellos señalaron que, mientras a la pareja actual le realiza interminables declaraciones de amor, en los cumpleaños de sus hijas -Isabella y Francesca- el hermetismo virtual fue total. Pero, el repudio no logró opacar el romántico momento que atraviesan Eugenia y el capitán del Galatasaray, quienes se muestran fuertes y firmes ante las críticas y el hate.

En medio de críticas, polémicas y resoluciones judiciales que lo mantienen en el centro de la escena mediática por la manutención de sus hijas, Mauro Icardi parece hacer poco caso al qué dirán. Lejos de bajar el perfil, el futbolista se muestra cada vez más enamorado de la China Suárez y no duda en expresar públicamente sus sentimientos. Así, entre gestos románticos, viajes y dedicatorias cargadas de amor, la pareja continúa apostando a su relación pese al ruido que generan los escándalos públicos que los rodean.

