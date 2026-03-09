Zaira Nara impone el look Sock Styling: la tendencia elegante para una combinación que da qué hablar

En los últimos años, Zaira Nara se convirtió en una exponente de la moda, al marcar tendencias y exponer las novedades de la industria con look llamativos, y actuales. Pero además, recorre diversas partes del mundo exponiendo sus elecciones con outfits llamativos. En esta ocasión, se presentó en París y dejó en evidencia que el Sock Styling es lo que el gran hit para la próxima temporada otoño-invierno.

La apuesta de Zaira Nara para un look canchero pero controversial

Hay ciertas combinaciones en el mundo de la moda que pueden resonar como "controversiales", debido al shock visual que pueden causar. Uno de ellos se trata del uso de medias con calzado que las dejan expuestas, y aunque en el pasado podría ser visto como un uso "prohibido", en la actualidad se comienza a considerar una estilo fashión street style porque mezcla lo clásico con lo casual. Zaira Nara se animó a apostar a este uso, en París.

En el marco del Lacoste Fashion Show FW26, Zaira Nara dijo presente y para la alfombra roja del evento eligió un look fashionista, y muy llamativo. La hermana menor de las Nara apuesta a las tendencias, sin dejar de lado su estilo urbano y glamouroso. Para esta ocasión lució un conjunto de camisa y shorts, estilo pijama sastrero, con estampado geométrico en tonos neutros.

Además, como abrigo, modelo suma una saco de gabardina larga en tonos tierra, de líneas amplias y estructura marcada. La prenda presenta solapas y mangas ligeramente oversized, generando volumen y aportando una impronta sofisticada al conjunto.

Pero lo cierto es que el detalle más llamativo es el calzado, al lucir medias blancas visibles combinadas con zapatos blancos de taco fino. Esta combinación, llamada sock styling rompe con las reglas tradicionales del vestir formal. Al elegir un total white para este dúo, contrasta con los colores del resto del look lo que lleva a una visualización centrada en la parte inferior de su look.

El Sock Styling se trata de una tendencia que ganó gran espacio en el mundo de la moda, sobretodo apoayada por la viralización en redes sociales al ser una elección de diversas figuras influencers. La combinación entre elemntos que exponen elegencia, clásicos y estilo formal hacen esta dupla la ideal siendo una elección que expone un look relajado y moderno.

En el caso de Zaira Nara, tiene como resultado es un estilismo que marca elegancia clásica, sastrería relajada y tendencias, donde el uso de medias con calzado elegante se convierte en el detalle fashionista que completa su outfit. Pese a ser uno de los hit de la moda del momento, algunos consideran que se trata de una combinación un tanto polémica, sin embargo, la modelo deja en claro cómo llevarlo de la mejor forma.