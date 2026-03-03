La historia detrás de la casa de Moria Casán: el oasis de 40 años en el Cariló del Oeste

Moria Casán construyó hace cuatro décadas un verdadero oasis en el Cariló del Oeste, una casa que refleja su estilo personal y que se convirtió en parte de su historia. Con ambientes amplios y detalles únicos, la propiedad combina arte, diseño y naturaleza en un espacio pensado para acompañar su vida cotidiana.

El oasis de 40 años en el Cariló del Oeste en el que vive Moria Casán

Hace décadas, la icónica artista encontró un refugio único en el oeste bonaerense, dentro de la reserva ecológica de Parque Leloir. Allí, en un entorno diseñado por el paisajista Carlos Thays y rodeado por más de 400 mil árboles, la actriz levantó una propiedad en un terreno de mil metros, convirtiéndolo en su oasis personal.

Cada ambiente de la casa está decorado con cuadros, esculturas y piezas que remiten a la identidad de Moria Casán. El interior combina colores intensos, muebles de diseño y detalles que transforman cada rincón en un espacio pensado para transmitir su estilo. Las habitaciones refuerzan la idea de una propiedad abierta y conectada con el entorno.

El exterior es uno de los puntos más destacados de la residencia; cuenta con un jardín de película, piscina climatizada y espacios verdes que rodean la casona. La decoración incluye elementos llamativos como paredes con estampados animal print, luces de neón y flores artificiales, que aportan un aire excéntrico y vibrante, fiel a su estilo de diva.

Arte, legado y vida cotidiana: cada ambiente de la casa remite a la personalidad de Moria Casán

La elección de Parque Leloir para la casa de Moria Casán no fue casualidad. El barrio, reconocido como el “Cariló del Oeste”, ofrece tranquilidad y contacto con la naturaleza, características que la presentadora valoró desde el inicio. La reserva ecológica y el diseño urbano de Thays le dieron al lugar un aire exclusivo.

Más allá de la decoración, la residencia de la actriz se presenta como un espacio donde el arte convive con la vida diaria. Los cuadros y esculturas son parte de un estilo de vida que ella construyó con el tiempo. Cada espacio refleja su visión estética y su manera de armonizar el espacio, logrando un equilibrio entre lo funcional y lo creativo.

Fotos: Federico De Bartolo

