Moria Casán apuntó contra Andrea del Boca: “No se la podría mirar, era muy diva”

Las declaraciones de Moria Casán volvieron a generar repercusión en el mundo del espectáculo. Durante una entrevista con el programa Puro Show (eltrece), la actriz y conductora se refirió sin filtros a Andrea del Boca y opinó sobre su presente televisivo. La diva fue consultada por la participación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y no dudó en compartir su mirada. Fiel a su estilo frontal, dejó varias frases que rápidamente comenzaron a repercutirse en los distintos medios. Entre reflexiones y críticas, Moria dejó observaciones sobre la personalidad de la actriz.

Moria Casán habló del pasado de Andrea del Boca

Todo comenzó cuando el cronista del ciclo le preguntó qué pensaba sobre el nuevo proyecto televisivo de Del Boca. En ese contexto, la One analizó la relación de la actriz con la exposición pública y el formato del reality. “Y puede ser todo. Es una persona que es actriz, está acostumbrada a la ficción desde chiquita. Yo no sé si hay una gran distinción entre la realidad y la ficción para ella”, expresó en diálogo con Puro Show. Luego agregó otra reflexión sobre el género televisivo en el que participa la actriz. “Ahora está en un reality que tiene mucho de ficción, porque cuando vos sabés que tenés una cámara siempre hay una ficción”, sostuvo. Durante la charla, la conductora de La mañana con Moria (eltrece) también hizo referencia a distintos aspectos de la vida personal de Andrea del Boca que fueron tema de debate público en distintos momentos.

Moria Casan.

“Escuché una nota de ella que no conocía al padre de su hija, que lo conoció dos meses nada más”, señaló Moria. Y continuó con una reflexión que generó polémica: “Entonces, una persona que al padre de su hija lo conoce dos meses nada más… qué decir, no sé, es una cosa rara”, afirmó. Además, la diva recordó haber escuchado declaraciones de la actriz sobre una situación familiar compleja. “Creo que vi una entrevista donde le preguntaban si no se dio cuenta de que el padre abusaba o algo así, y ella dijo que no porque lo conocía hacía dos meses. La respuesta es rarísima”, sostuvo durante la entrevista. Sus palabras no tardaron en generar repercusión en redes sociales y portales de espectáculos.

Moria Casán recordó cómo era trabajar con Andrea del Boca

En otro tramo de la conversación, La One también recordó su experiencia laboral con la actriz en el pasado. Según contó, ambas coincidieron en un proyecto cinematográfico cuando eran más jóvenes. “Yo trabajé con ella y la madre era una especie de señora toda vestida de negro, con su pelo en rodete, muy García Lorca”, relató. Luego agregó un detalle sobre el clima que, según ella, rodeaba a la actriz en aquellos años. “Creo que tenía como una cosa de que no se la podía mirar mucho, muy de diva y todo”, afirmó. Finalmente, cerró con una frase irónica que resumió su mirada sobre el presente televisivo. “Bueno, ahora te ven hasta en el baño, mamita”, concluyó Moria Casán, fiel a su estilo provocador.