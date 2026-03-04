Moria Casán mostró su cuarto de arte: paredes estampadas y cuadros en los techos

En medio de la reserva ecológica de Parque Leloir, rodeada por árboles añosos, senderos sinuosos y una vegetación que aporta calma y privacidad, Moria Casán construyó desde hace años su refugio. La diva eligió instalarse en una amplia casona de aproximadamente 300 metros cuadrados levantada sobre un terreno verde de mil metros, donde cada rincón refleja su personalidad intensa, teatral y profundamente ligada al arte. En ese entorno natural, que muchos describen como “el Cariló del Oeste”, por su paisaje diseñado por el paisajista francés Carlos Thays.

El universo creativo de Moria Casán dentro de su casa

Entre jardines, fuentes y una gran piscina donde comienza cada mañana nadando, la artista creó un hogar que funciona casi como una extensión de su universo creativo. Allí convive también con sus perros y comparte momentos con su pareja desde hace cuatro años, el exfuncionario y dirigente político “Pato” Galmarini. Sin embargo, uno de los espacios más llamativos de la casa es, sin dudas, su cuarto de arte, un ambiente que resume a la perfección su estética provocadora y ecléctica.

El techo cubierto de obras, los espejos y los muebles de diseño transforman el ambiente // CARAS

Fiel a su estilo, Moria Casán decidió convertir ese espacio en una verdadera escenografía. Las paredes están revestidas con telas estampadas en animal print, especialmente leopardo, un recurso decorativo que se convirtió en una marca registrada de su estética. El estampado felino cubre grandes superficies y aporta una impronta audaz, sensual y teatral que dialoga con el resto de la ambientación. El ambiente se completa con sillones de colores intensos, rojos, violetas y combinaciones multicolor, mesas de acrílico y sillas con rueditas que rodean un sector central pensado para crear, pensar o simplemente contemplar las obras que la rodean.

Pero el detalle más impactante aparece al levantar la vista: los cuadros también ocupan el techo, transformando el ambiente en una especie de galería inmersiva. Entre las piezas más llamativas se destaca una pintura de gran tamaño con rostros en colores vibrantes, que aporta movimiento y potencia visual al espacio. Esa obra convive con otras creaciones de distintos artistas que la diva fue sumando a lo largo del tiempo, como trabajos de Humberto Poidomani, Cardinale, Pont Vergés, Nicolás Rubio y una pintura erótica de León Casiano.

Moria Casán posa en su cuarto de arte, donde los cuadros de colores vibrantes dominan las paredes //CARAS.

Moria Casán y su vestidor convertido en museo de arte y moda

Además de funcionar como una sala artística, el espacio también cumple el rol de vestidor, algo que se vuelve evidente por la presencia de grandes espejos que multiplican la luz y amplían visualmente el ambiente. El ambiente está poblado de esculturas y objetos artísticos que refuerzan esa idea de teatralidad. Entre ellos se destacan una figura esquelética que aporta un aire provocador y conceptual, y una escultura de elefante que suma un guiño simbólico dentro del conjunto. A estas piezas se suman maniquíes intervenidos que funcionan como verdaderas esculturas contemporáneas: algunos pintados con colores vibrantes, otros con accesorios o superficies espejadas.

Moria se luce frente a los ventanales que conectan el interior con el jardín // CARAS.

De esta manera, el cuarto se transforma en un espacio híbrido, a medio camino entre vestidor, museo de la moda y galería de artes visuales. Para Moria, cada ambiente de su casa tiene un sentido particular. “Cada espacio está creado como una escenografía. En todos soy yo y los siento perfectos”, explicó. Así, su cuarto de arte se convierte en mucho más que una habitación: es una síntesis de su historia, de su mirada estética y de esa impronta irreverente que la convirtió en una figura única dentro del espectáculo argentino.