El ácido comentario de Moria Casán sobre Maxi López que hizo explotar las redes

No es ninguna novedad que Moria Casán no se guarda nada al hablar de figuras públicas, pero lo que ocurrió este viernes en La Mañana con Moria volvió a poner a la diva en el centro de la polémica. Durante el ciclo que conduce en El Trece, la conductora opinó sobre el reciente cambio estético de Maxi López, quien se sometió a una renovación en su dentadura.

Moria Casán lanzó un feroz comentario sobre Maxi López

La conversación comenzó de manera casual cuando una de las panelistas mencionó que Maxi López había confirmado que su ex esposa, Wanda Nara, estaría retomando vínculos con un expareja. Sin dudarlo, Casán respondió con su habitual sorna: “Ay, Maxi López confirma los chabones que tiene la ex, qué tesoro”.

Pero el comentario más filoso llegó cuando la conductora hizo hincapié en la nueva estética dental de López. “Se puso dientes nuevos, no le cierra bien la boca. Le cambió toda la dentadura”, disparó, lo que provocó risas entre algunos en el estudio.

Maxi López, protagonista del comentario que encendió las redes por su nueva dentadura

Las palabras no tardaron en viralizarse. En cuestión de minutos, los fragmentos del programa comenzaron a circular en redes sociales y generaron un intenso ida y vuelta entre usuarios que defendieron el humor sin filtro de la conductora y otros que consideraron innecesaria la observación sobre un cambio físico.

El comentario que encendió las redes

Fiel a su estilo frontal, Moria Casán transformó una charla liviana en un momento televisivo que marcó agenda. No fue la primera vez que la diva opina sobre figuras del deporte o del espectáculo, pero esta vez el foco estuvo puesto exclusivamente en la imagen de Maxi López y en cómo decidió mostrarse públicamente tras su transformación estética.

Moria Casán fiel a su estilo polémico y filoso

El exfutbolista, que en los últimos meses volvió a estar en el centro de la escena mediática por su vida personal, eligió renovar su sonrisa con un tratamiento odontológico integral. El resultado fue ampliamente comentado en redes incluso antes de la intervención de Casán, pero sus palabras amplificaron el tema y lo llevaron a otro nivel de exposición.

Maxi López, otra vez en el centro de la escena

Más allá del tono irónico de la conductora, lo cierto es que Maxi López viene atravesando un período de fuerte visibilidad pública. Cada movimiento suyo, ya sea vinculado a su vida sentimental o a decisiones personales como este cambio estético, genera repercusión inmediata.

Lo concreto es que, una vez más, la lengua filosa de Moria Casán convirtió un detalle estético en tema nacional y dejó a Maxi López en el centro de la conversación mediática.

BR