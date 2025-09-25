Así nació la historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza: del regalo de un libro al altar

Coco Sily se muestra feliz y enamorado de su pareja Chimi Meza, con quien se va a casar el próximo 16 de noviembre para sellar su amor. A través de su cuenta de Instagram, el humorista comparte románticas postales junto a ella y en varias entrevistas contó cómo nació su historia de amor.

Coco Sily y Chimi Meza: el comienzo de un amor que

Coco Sily y Chimi Meza se volvieron una de las parejas más comentadas de las redes sociales, luego de anunciar que planean su casamiento y que la madrina será, nada más ni nada menos que, Lizy Tagliani. “Voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo: el 16 de noviembre me caso”, reveló el conductor durante su programa radial Código Sily (Pop Radio 101.5).

Su relación, que avanza con total armonía y amor, comenzó en el ámbito laboral ya que ambos se desempeñan en el mundo artístico. Ella, además de ser comunicadora y coach antológica, es directora de contenidos en el teatro Picadero. “Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, reveló Chimi Meza en una entrevista con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece).

Chimi Meza y Coco Sily

Desde esa primera vez que se vieron, el flechazo fue inmediato y, sin vueltas, él decidió invitarla a una función teatral de su espectáculo. Si bien ella asistió, al terminar ya no se encontraba en la sala pero dejó un libro con una dedicatoria escrita a mano para Coco.

Luego, organizaron encuentros relajados con el fin de conocerse más. "Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos”, recordó Chimi Meza, enamorada de su pareja. En este sentido, afirmó: "No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye”.

Chimi Meza y Coco Sily

Coco Sily, por su parte, abrió su corazón en una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS y aseguró sobre su noviazgo con Chimi Meza: “Encontré al amor de mi vida”. Acerca de cómo es el vínculo que comparten, el actor describió que "es una relación muy tranquila" en la que se acompañan mutuamente y se respetan. Y recordó su fallida experiencia amorosa con Cecilia "Caramelito" Carrizo: “Pasó lo que pasó con Caramelito y apareció Chimi. Ahí es donde realmente sentí: esto es el amor”.

Chimi Meza y Coco Sily

Coco Sily y Chimi Meza coincidieron en que ambos conectaron desde "lo humano" y que esto "es lo más importante” porque ayuda a facilitar la convivencia y las decisiones en común. De hecho, esta química logró que estén juntos hace casi dos años y que, en la actualidad, estén preparando su casamiento que será a lo grande como adelantó el artista. “Va a haber fiesta con salón y un sacerdote que queremos mucho para bendecir la boda. Seguramente van a ir músicos amigos a tocar”, detalló.

De manera inesperada y en un lugar muy significativo para ambos como es el teatro, así nació la historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza que ya se preparan para ser marido y mujer, en un festejo inolvidable el próximo 16 de noviembre en el que habrá figuras invitadas.