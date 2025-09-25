Así nació la historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza: del regalo de un libro al altar

Coco Sily se muestra feliz y enamorado de su pareja Chimi Meza, con quien se va a casar el próximo 16 de noviembre para sellar su amor. A través de su cuenta de Instagram, el humorista comparte románticas postales junto a ella y en varias entrevistas contó cómo nació su historia de amor.
Coco Sily y Chimi Meza: el comienzo de un amor que
Coco Sily y Chimi Meza se volvieron una de las parejas más comentadas de las redes sociales, luego de anunciar que planean su casamiento y que la madrina será, nada más ni nada menos que, Lizy Tagliani. “Voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo: el 16 de noviembre me caso”, reveló el conductor durante su programa radial Código Sily (Pop Radio 101.5).
Su relación, que avanza con total armonía y amor, comenzó en el ámbito laboral ya que ambos se desempeñan en el mundo artístico. Ella, además de ser comunicadora y coach antológica, es directora de contenidos en el teatro Picadero. “Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, reveló Chimi Meza en una entrevista con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece).
Desde esa primera vez que se vieron, el flechazo fue inmediato y, sin vueltas, él decidió invitarla a una función teatral de su espectáculo. Si bien ella asistió, al terminar ya no se encontraba en la sala pero dejó un libro con una dedicatoria escrita a mano para Coco.
Luego, organizaron encuentros relajados con el fin de conocerse más. "Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos”, recordó Chimi Meza, enamorada de su pareja. En este sentido, afirmó: "No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye”.
Coco Sily, por su parte, abrió su corazón en una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS y aseguró sobre su noviazgo con Chimi Meza: “Encontré al amor de mi vida”. Acerca de cómo es el vínculo que comparten, el actor describió que "es una relación muy tranquila" en la que se acompañan mutuamente y se respetan. Y recordó su fallida experiencia amorosa con Cecilia "Caramelito" Carrizo: “Pasó lo que pasó con Caramelito y apareció Chimi. Ahí es donde realmente sentí: esto es el amor”.
Coco Sily y Chimi Meza coincidieron en que ambos conectaron desde "lo humano" y que esto "es lo más importante” porque ayuda a facilitar la convivencia y las decisiones en común. De hecho, esta química logró que estén juntos hace casi dos años y que, en la actualidad, estén preparando su casamiento que será a lo grande como adelantó el artista. “Va a haber fiesta con salón y un sacerdote que queremos mucho para bendecir la boda. Seguramente van a ir músicos amigos a tocar”, detalló.
De manera inesperada y en un lugar muy significativo para ambos como es el teatro, así nació la historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza que ya se preparan para ser marido y mujer, en un festejo inolvidable el próximo 16 de noviembre en el que habrá figuras invitadas.