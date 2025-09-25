El desgarrador descargo de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Nunca sentí tanto miedo"

Desde el 12 de septiembre, Thiago Media se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir graves lesiones producto de un accidente vial al momento que se trasladaba con su moto. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, pero en las últimas horas su cuadro se agravó. Daniela Celis emitió un angustiante mensaje pidiendo por la salud del padre de sus hijas.

El mensaje de Daniela Celis por Thiago Medina

Las redes sociales son el medio de comunicación por el que los seres queridos de Thiago Medina informan sobre las novedades de su salud. Pero también, desde un primer momento fue la herramienta para llegar a sus seguidores para pedir cadena de oración por él. Daniela Celis, expareja y madre de las dos hijas del joven de 22 años, desde el primer momento lanzó este pedido, al mismo tiempo que se mostró muy cercana a él.

Este pedido de oraciones en nombre de Thiago Agustín Medina creció en las últimas horas, debido a que su cuadro de salud se agravó, presentando una gran dificultad en el funcionamiento de sus pulmones al contraer una bacteria. Daniela se mostró desesperada por esta situación, y luego emitió un mensaje para sus seguidores, esta vez en su canal de Instagram, donde se abrió con ellos.

“Nunca sentí tanto miedo en mi vida", introdujo la joven, demostrando el gran dolor por el que atraviesa. “Me resguardo en cada oración, plegaria y FE. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble”, cerró.

El último parte médica oficial de Thiago Medina fue lanzado durante el mediodía del miércoles. "En las últimas horas, el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables", indicaron, mencionando un episodio que atravesó el paciente.

Asimismo, informaron que se realizó un ateneo clínico interdisciplinario, donde se destacó que el paciente superó de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud. De esta forma, se indicó que el cuadro sigue siendo crítico. Ya transcurrieron 13 días desde el accidente que sufrió Thiago Medina y tanto sus amigos, seres queridos y fanáticos esperan su evolución.