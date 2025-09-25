Amalia de Orange deslumbró con un look disruptivo en Nueva York: las botas bucaneras tendencia

La princesa Amalia se encuentra en Estados Unidos junto a su madre, Máxima Zorreguieta, presenciando jornadas sobre Salud Financiera organizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su primer día en Washington D. C., la heredera al trono de Holanda cautivó con su look elegante y sobrio. Ahora, se encuentra en Nueva York y su atuendo volvió a deslumbrar a los fotógrafos que se encuentran cubriendo este nuevo encuentro en suelo estadounidense.

Bucaneras y color tendencia: así es el look moderno que eligió Amalia de Orange para su día en Nueva York

Amalia de Orange se roba todas las miradas y es el centro de atención durante su viaje a Estados Unidos, en el que estará cuatro días asistiendo a una serie de encuentros de la ONU. Al igual que la reina Máxima Zorreguieta, la joven le brinda importancia a sus vestimentas. En esta ocasión, desde Nueva York lució un look moderno y trendy que reflejó su estilo juvenil.

En las imágenes que trascendieron de su llegada a la reunión, en el que se encontraba junto a su madre, se puede ver Amalia con un vestido corto por encima de las rodillas en azul marino con botones claros en la parte delantera. Para completar su outfit, sumó unas bucaneras de cuero en color marrón, que marcan un contraste elegante con la prenda protagonista, y una bandolera en la misma tonalidad.

Máxima Zorreguieta, por su parte, fue fiel a su estilo glamoroso y sofisticado: conjunto en tono dorado, confeccionado en un tejido con brillos y textura. Su atuendo se encuentra compuesto por un top sin mangas y de cuello redondo, y un pantalón palazzo. Asimismo, la monarca llevó un saco a juego, que lleva en la mano por si el clima cambia de un momento a otro y bajan las temperaturas, y lució unos stilettos en gamuza en tono camel.

La princesa Amalia y la reina Máxima Zorreguieta

Ambas lograron un equilibrio entre elegancia y sello personal: Máxima Zorreguieta con su toque glam como el que nos tiene acostumbrados y Amalia con una propuesta más juvenil y chic. En el caso de la princesa, la combinación del vestido con bucaneras marrones fue un gran acierto para un encuentro distendido en dicha ciudad estadounidense. Su diseño de manga larga con falsa plisada tuvo el largo adecuado para este tipo de eventos y junto con su calzado logró una armonía visual.

La princesa Amalia

Como beauty look, Amalia de Orange optó por lo clásico en ella: cabello suelto y lacio, y maquillaje natural en tonos nude. Su mamá, en cambio, apostó por un estilismo más jugado: peinado semirrecogido hacia atrás que dejaba su rostro despejado y resaltaba sus facciones, y makeup en colores tierra con mirada definida. Acompañó sus prendas con aros brillantes y una shoulder bag blanca con textura croco.

De esta manera, madre e e hija volvieron a ser el centro de atención en su viaje a Estados Unidos. Sin embargo, esta vez Amalia de Orange fue por más y deslumbró con un look disruptivo en Nueva York, que incluyó las botas bucaneras tendencia y un vestido