Pampita mostró su vestido comodín para la nueva temporada: mismo diseño en dos colores

Pampita vivió uno de los momentos más duros del año, luego de que hayan entrado a robar su casa en Barrio Parque. Sin embargo, con una actitud positiva y rodeada de sus seres queridos, la modelo salió adelante y siguió demostrando que es una ícono de la industria de la moda. Luego de que arrestaran a sospechosos y recuperaran algunos de los objetos robados, Carolina Ardohaín se alejó de la polémica policial y demostró sus conocimientos en la moda, con un vestido comodín que la acompaña en la nueva temporada.

Pampita

El vestido comodín de Pampita para la nueva temporada: mismo diseño en dos colores

Pampita es una de las modelos más seguidas y observadas por las redes sociales. Su carisma la convirtieron en una de las más queridas por los usuarios, y su estilo fashionista la volvieron la protagonista de diferentes tendencias en la moda. Es por eso que, al momento del cambio de temporada, no duda en marcar sus favoritos y hacerlo a su estilo personal. Sin embargo, en ocasiones elige prendas comodines que se da el lujo de tener en diferentes colores, por su comodidad o belleza.

Pampita

Durante los últimos días, en un importante evento en Madrid, marcó la tendencia del estampado de flores que se acerca en la temporada de verano. Con sus diferentes diseños, demostró que los colores vivos y llamativos son los elegidos por ella para eventos elegantes de día. Sin embargo, en sus historias de Instagram, los expertos fashionistas no dejaron pasar un mismo diseño que lució en dos ocasiones diferentes, y que es el favorito de la modelo por su comodidad.

Se trata de un diseño elegante, ceñido al cuerpo, con botones dorados en el centro, que van desde el pecho hasta el final. El mismo presenta un delicado escote en U, y musculosa para estar fresca al momento de recorrer una ciudad nueva o ir al cumpleaños de una amiga del alma. Pampita no solo lo eligió en color rojo pasión, ideal para la noche y un evento de fiesta; sino que también le dio una posibilidad al total white, para convertirlo en un estilo casual, pero elegante para el día a día.

El vestido comodín de Pampita

El vestido comodín de Pampita

Los seguidores y expertos fashionistas no tardaron en darse cuenta de esto en las redes sociales, y halagar el vestido como uno de los mejores para disfrutar en el verano. Pampita demostró que un mismo diseño puede ser usado en diferentes ocasiones, cuando se sabe elegir el color y los accesorios ideales. Ella es de las modelos más importantes de la industria de la moda, que marca las mejores tendencias e impone las prendas comodines para todas las temporadas.

A.E