La China Suárez y Mauro Icardi son de las parejas más polémicas de la televisión argentina. Su romance es comentado por todos los usuarios, sobre todo luego de haber dado el gran paso de mudarse juntos a Turquía, y de que los hijos de ella se escolarizaran en el país euroasiático. Sin embargo, la actriz regresó por unos días a su país natal, y las teorías alrededor de su decisión comenzaron a surgir. Rápidamente, revelaron el verdadero motivo de su vuelta, y que mucho tendría que ver con su novio.

China Suárez, Mauro Icardi

¿Por qué la China Suárez volvió a la Argentina?

La China Suárez está en el foco de atención pública, tras revelar que sus hijos fueron escolarizados en Turquía, y que Benjamín Vicuña no estaba al tanto de esta situación. Su mudanza al país euroasiático, junto a su pareja Mauro Icardi, dejó a muchos atentos a sus movimientos y los convirtió en foco de comentarios de las redes sociales. Además, la confirmación de que el futbolista no volvería a la Argentina a ver a sus hijas también provocó debate entre los usuarios, sobre los verdaderos motivos de esta decisión.

China Suárez, Mauro Icardi

Muchos optaron de que la China Suárez fue a acompañar a sus hijos, Amancio y Magnolia, a reencontrarse con su papá, Vicuña. Según habían dado a conocer diversos medios de comunicación, solo se quedaría 10 días, y luego regresaría con los menores a Turquía. Incluso, en la Argentina, protagonizó un extraño momento en la propiedad del actor, cuando ingresó con sus hijos en brazos, en lugar de dejárselo a la encargada. Sin embargo, en LAM, Laura Ubfal trajo información diferente, y reveló que su regreso no tenía que ver con los menores de edad.

La periodista comenzó explicando que, por el contrario de lo que se decía, Mauro Icardi no tiene intenciones de volver a su país natal, ya que estaba enfocado en el pedido de restitución internacional que se solicitó, con el objetivo de que sus hijas vuelvan a Turquía. Es por eso que, habría aprovechado a su novia, quien debía regresar por los menores, y le habría hecho un importante pedido. “Parece que Mauro le dio 600 mil dólares a la China para que arregle la casa de San Jorge”, reveló Ubfal, asegurando que ese era un motivo clave para que la actriz vuelva al país.

Rápidamente, las redes sociales no tardaron en dar sus opiniones al respecto. Muchos aseguraron que el arreglo de la casa solo había sido una razón paralela, y que los hijos de la China eran la prioridad; mientras que otros apuntaban contra la relación y sus motivos para volver a la Argentina. Por ahora, la China Suárez se encuentra en el país, junto a los menores y no duda en responder acusaciones en sus redes sociales. Por su parte, Mauro Icardi sigue en Turquía, entrenando con el Galatasaray, y dando todo en su guerra legal contra Wanda Nara.

A.E