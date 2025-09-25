La salud de Thiago Medina sufrió complicaciones en las últimas horas, por lo que su familia, amigos y Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, piden con fuerza que suceda un "milagro" y su cuadro evolucione. Además, continúan con la cadena de oración. Ante este complicado panorama, Nacho Castañares, quien es amigo de ambos, tuvo un conmovedor gesto.

Nacho Castañares y su drástica decisión para acompañar a Daniela Celis y a la familia de Thiago Medina

Desde el primer momento en que se enteró que Thiago Medina sufrió un grave accidente cuando volvía a su casa en moto, Nacho Castañares acudió al hospital para acompañar a Daniela Celis y a su familia. El joven, que los conoció en la casa de Gran Hermano, es mucho más que un amigo para ellos, ya que también es el padrino de Laia y Aimé, las hijas de la expareja.

Por esta razón, en las últimas horas, cuando se agravó el cuadro de salud de Thiago Medina, Nacho Castañares no dudó en tomar una firme decisión para poder acompañar a Daniela y a sus seres queridos, quienes se mantienen a la espera de buenas noticias en el hospital Moreno. El miércoles por la tarde cuando debía conducir su ciclo de streaming Fuera de Joda, el público notó su ausencia y no dudó en consultar por qué no se encontraba ya que no suele faltar.

Fue en ese entonces que Tato Algorta, quien ocupó su lugar en el programa, explicó el motivo de la ausencia de su compañero: “Está acompañando a Daniela con la situación de Thiago". Luego, el ganador de la última edición del reality de Telefe expresó sobre el complicado momento que atraviesa Medina: "Aprovechamos a mandar mucha fuerza y mucho apoyo para que se recupere”.

Esta decisión de ausentarse del trabajo para estar cerca de Daniela y contener a los familiares de su gran amigo fue interpretada por los usuarios de las redes sociales como una actitud a destacar ya que eligió priorizar acompañarlos sobre sus compromisos laborales.

Cabe recordar que, tras la noticia del accidente que sufrió Thiago Medina, Nacho Castañares se mostró muy preocupado y conmovido por esta situación. Y al igual que Romina Urigh, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, no dudó en ayudar a Daniela Celis en lo que necesitara y permanecer a su lado como también visitar a las gemelas, Laia y Aimé.

En resumen, desde el streaming de Telefe, confirmaron que Nacho Castañares se ausentó de Fuera de Joda para acompañar a Daniela Celis y su familia en el momento más crítico en la salud de Thiago Medina. La noticia fue brindada por Tato Algorta, quien estuvo al frente de la conducción y pidió continuar con la cadena de oración para que su cuadro presente mejorías.