Zaira Nara fue determinante y descartó una reconciliación con Paula Chaves: "No me interesa"

Este miércoles, Zaira Nara fue interceptada por la prensa luego de que se conociera un presunto affaire entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres, su exnovio. Ante esto, la modelo se mostró muy simpática a la hora de brindar declaraciones y admitió que es la primera vez que iba a hablar de su separación. En este marco, el cronista revivió una antigua pelea que la hermana de Wanda Nara tiene con Paula Chávez y señaló con ironía una peculiar coincidencia entre la expareja de Luciano Castro y la conductora.

Apelando a su bajo perfil y alejándose de los conflictos mediáticos, Zaira fue determinante y descartó una reconciliación con quien fuera su amiga y compañera de trabajo.

Paula Chávez y Zaira Nara | Instagram

Zaira Nara, filosa, descartó una reconciliación con Paula Chávez

Zaira Nara y Paula Chávez eran amigas cercanas. Sin embargo, su relación se rompió a finales de 2022, cuando la más chica del clan Nara se puso de novia con el polista Facundo Pieres, quien mantuvo un romance de 13 años con la presentadora televisiva. Por aquel entonces, Rodrigo Lussich propició detalles del quiebre entre ambas: “Paula le dijo ‘no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, contó el periodista de espectáculos.

Tras haber trascendido el rumor que Sabrina Rojas habría tenido un affaire en un reconocido boliche de Buenos Aires con el deportista, la modelo brindó detalles del final de su amorío con Pieres en Puro Show: “No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien". En este sentido, aclaró: "También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”.

Fue en ese entonces en el que el notero destacó que la expareja de Luciano Castro es amiga de Chávez. "Yo de Sabrina no soy amiga, nunca lo fui. Pero sé que ella es muy amiga de Paula Chaves, así que veremos cómo reacciona ahora. Son muy muy amigas ellas dos. Habrá que estar atentos entonces", ironizó sin perder la elegancia ni la sofisticación.

No obstante, se alejó de estos comentarios y remarcó su decisión de mantenerse alejada de la actriz: “La verdad que no me interesa. Yo a ella la quiero mucho, a Pedro también y obvio a los chicos, pero no es que ahora que estoy soltera pretendo que pase algo”. Finalmente, concluyó: “Hubo cosas que a mí me hicieron tomar una postura y no estoy esperando algo. La vida dirá, pero la verdad que prefiero no hablar de tema”.

Zaira Nara | Instagram

Paula Chávez está en pareja con Pedro Alfonso desde 2010. Sin embargo, al enterarse que Zaira Nara comenzó una relación con su expareja generó tensiones que llevaron a que ambas se distancien, pese a que la modelo es madrina de Filippa, la hija más chica de Pedro Alfonso y la conductora. Ahora, es la misma fashionista quien puso distancia, alejándose de todo lo que no vibre en su "sintonía".

