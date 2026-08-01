Así es la nueva plaza de juegos de Giovanni y Ainhoa, los hijos de Sabrina Ravelli

Sabrina Ravelli les brindó un regalo muy especial a sus hijos, Giovanni y Ainhoa, fruto de su relación con empresario Maximiliano Minoli. Se trata de una plaza de juegos que, lejos de estar en el exterior de su hogar, se encuentra en el living de su propiedad y es apta para la edad de los niños. Fiel a su estilo, la modelo compartió el adorable video que los muestra jugando y disfrutando del obsequio.

Sabrina Ravelli mostró la nueva plaza de juegos de sus hijos

Sabrina Ravelli volvió a enternecer a sus seguidores al mostrar uno de los nuevos rincones favoritos de su casa: una plaza de juegos especialmente pensada para que sus hijos, Ainhoa, de 5 años, y Giovanni, de apenas 1, puedan divertirse juntos.

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un tierno video en el que se ve a la mayor empujando con cuidado la hamaca de su hermanito, mientras ambos disfrutan de una tarde de juegos puertas adentro. La protagonista del espacio es una moderna estructura multifunción de diseño infantil, confeccionada en plástico resistente y con una estética de líneas suaves y colores neutros, que combina tonos gris perla, azul petróleo y detalles blancos.

Sabrina Ravelli mostró la nueva plaza de juegos de sus hijos

El estilo minimalista y contemporáneo de esta plaza de juegos permite integrarla fácilmente a los ambientes de la casa sin romper con la decoración. El elemento reúne varios entretenimientos en un solo módulo. Por un lado, incorpora una hamaca doble con respaldo de seguridad y barra frontal, ideal para los más pequeños, mientras que a uno de sus laterales suma un tobogán de baja altura, diseñado para ofrecer una experiencia segura durante las primeras etapas de desarrollo.

Además, la plaza de juegos que instaló Sabrina Ravelli para sus hijos se encuentra ubicada sobre una alfombra acolchada de goma eva con ilustraciones infantiles, un detalle que ayuda a amortiguar posibles caídas y brinda mayor comodidad para que los niños puedan jugar descalzos o sentarse en el piso.

En el clip, Ainhoa demuestra su rol de hermana mayor al impulsar con suavidad la hamaca donde se encuentra Giovanni, que celebró el pasado 1° de julio su primer cumpleaños. Ambos con total curiosidad y alegría reflejaron el vínculo cómplice que mantienen. Al verlos, Sabrina Ravelli no dudó en filmarlos con su celular y mostrarse orgullosa en las redes sociales.

El regalo de Sabrina Ravelli para sus hijos: un juego que estimula el desarrollo infantil

Más allá del entretenimiento, este tipo de plazas que le regaló Sabrina Ravelli a sus hijos ofrece numerosos beneficios para el crecimiento de los niños. El tobogán favorece el desarrollo de la coordinación motriz, el equilibrio y la confianza al enfrentar pequeños desafíos físicos. La hamaca, en tanto, estimula el sistema vestibular, responsable del equilibrio y la orientación espacial, además de contribuir a la relajación y al desarrollo sensorial, especialmente durante los primeros años de vida.

Otro aspecto destacado de las plazas de plástico resistente es que se trata de un espacio pensado para compartir. Mientras Giovanni disfruta de la hamaca adaptada para su edad, Ainhoa puede subirse al tobogán, fortaleciendo el vínculo entre hermanos y fomentando valores como el cuidado, la empatía y la cooperación.

Así es la nueva plaza de juegos de Giovanni y Ainhoa, los hijos de Sabrina Ravelli: un elemento funcional y seguro que la top model instaló en el living de su casa. Su estética moderna, práctica y versátil acompaña las distintas etapas de crecimiento de los pequeños y suma diversión en su día a día.