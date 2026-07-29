Juli Poggio reveló el consejo de Pampita que le cambió la vida: "Me dijo, no compren zapatos, inviertan"

En un diálogo exclusivo con Marcelo Polino en Caras Glam, Juli Poggio reveló el consejo que le dio Pampita que le cambió la vida. La actriz y bailarina, que actualmente atraviesa un momento único en su carrera con proyectos en la ficción, streaming y otras iniciativas en marcha, aprovechó para contar detalles de esa charla que la marcó profundamente. La entrevista completa podrá verse hoy a las 22 horas en Caras TV.

Juli Poggio dio detalles de la charla con Pampita que le cambió la vida

Juli Poggio, quien saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano en 2022 y llegó a ser finalista, pudo cumplir muchos de sus sueños, trabajar con grandes artistas, pero también comprarse su primer departamento, una adquisición importante que logró gracias a la influencia de Pampita.

Juli Poggio en Caras Glam con Marcelo Polino.

"Creo que fue ese día el de los Martín Fierro, nos cruzamos con Pampita y nos dijo, ‘chicas, no compren carteras, no compren zapatos, esos se los van a regalar, ahorren para un departamento’", relató Juli, quien admitió que ese consejo fue clave para poder cumplir su sueño de tener su propio hogar. "Y la verdad que, bueno, fue un gran consejo que mis papás también me aconsejaron. Y está bueno eso, tener tu casita", agregó.

Durante la charla, la artista reflexionó sobre su carrera y las presiones que enfrentó en sus comienzos: "Trabajo desde muy chica y sé que un día podés estar arriba y otro día abajo. Pero hay una frase que no me gusta, que me la decían mucho al principio, ‘tenés que aprovechar ahora’. Y era como una presión muy grande que yo sentía, porque decía, guau, estoy haciendo una carrera, como corriendo, una carrera que se va a terminar. Y hoy, después de cuatro años, digo, no es así. Si uno se esfuerza, trabaja, es talentoso, buen compañero, es una carrera larga también que lo podés disfrutar y obviamente va mutando".

Juli Poggio en Caras Glam por CARAS TV.

Juli Poggio disfruta de su presente artístico y adelanta los nuevos proyectos

Julieta Poggio expresó su entusiasmo por su carrera artística, destacando que disfruta cada paso que da y que siempre hay algo nuevo por descubrir en su profesión. "Y hay un montón de cosas en este camino que amo, como teatro, ahora grabar una serie vertical. Siempre van surgiendo cosas nuevas y uno también se va reinventando", afirmó la joven, reflejando su pasión por seguir creciendo y aprendiendo en el mundo del entretenimiento.

Juli Poggio visitó a Marcelo Polino en Caras Glam.

La artista también compartió su amor por el escenario, resaltando la conexión especial que siente cuando pisa el teatro. "Piso el escenario y es algo que me genera, no sé, una conexión muy fuerte con el público, es como resolver, improvisar, el aplauso, para mí no tiene comparación", comentó.

En relación a su participación en la vuelta de Pop Starts por Telefe, la influencer dijo que le resulta divertido estar en la parte de atrás de los castings y que le gusta esa experiencia. Además, al reflexionar sobre su paso por los procesos de selección, compartió algunos consejos para quienes desean seguir esa carrera. "Es una carrera difícil cuando te dicen que no y tiene que saber a dónde llegar, es una gran pantalla para mostrarse y los realities siempre están los ganadores, pero también, están los ganadores del público", explicó.

Con estas palabras, Julieta Poggio confirmó que continúa disfrutando de su carrera y de los nuevos desafíos. Además, dejó en claro que el trabajo, la pasión y los consejos adecuados son clave para transitar con éxito su camino en el mundo del espectáculo. Asimismo, la actriz habló de otras cuestiones personales e inéditas que se podrán ver este miércoles a las 22 horas en Caras Glam de la mano de Marcelo Polino por Caras TV.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL