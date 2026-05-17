Así es el nuevo living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: estilo japonés, detalles rústicos y un sillón XL para el Mundial

Con la cuenta regresiva para el Mundial ya en marcha, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron transformar uno de los espacios más importantes de su casa: el living. Pero lejos de apostar por una decoración clásica o recargada, la pareja eligió sumarse al estilo "Scandinese", una de las tendencias más sofisticadas del momento porque fusiona el minimalismo escandinavo y la estética japonesa.

"Se acerca el Mundial, y nosotros ya tenemos nuestro sillón", escribió la bailarina en su cuenta de Instagram junto al video en el que mostró los detalles del nuevo ambiente, pensado especialmente para disfrutar de los partidos en familia.

Nicolas Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo transformaron su living con la tendencia deco más sofisticada

El gran protagonista del living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo es un impactante sillón modular en formato L, de perfil bajo y dimensiones XL, diseñado para crear una atmósfera relajada y descontracturada. Tapizado en un género off-white de lino y algodón premium, el sofá evita el blanco puro para aportar mayor calidez. La cantidad de almohadones mullidos, todos dentro de la misma paleta neutra, termina de reforzar esa sensación de refugio que define al "warm minimalism".

La elección del mobiliario acompaña perfectamente esa línea estética. En el centro del espacio se destacan dos mesas ratonas realizadas a partir de troncos de madera maciza con terminaciones orgánicas y vetas expuestas, un detalle muy presente en el diseño japonés contemporáneo. Debajo de la televisión, un banco de madera clara y líneas simples funciona como rack, manteniendo la armonía visual sin sobrecargar el ambiente.

El nuevo living de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La iluminación también juega un rol clave en el espacio que renovó la pareja. Una lámpara trípode de madera con pantalla de tela suma una luz tenue y cálida, mientras que las cortinas translúcidas de lino y gasa de algodón permiten que la luz natural invada todo el ambiente de manera suave y difusa.

Entre los detalles deco más llamativos aparece una cabeza de Buda apoyada sobre el piso, reforzando el espíritu zen que atraviesa todo el living, además de cestos de fibras naturales que aportan textura y funcionalidad.

El cuadro familiar que se llevó toda la atención

Otro punto que llamó especialmente la atención del living de Rocío Pardo y Nicolás Cabré fue el gran cuadro ubicado sobre la pared principal. La obra, de inspiración moderna y trazos cubistas, tiene un significado muy especial para el matrimonio porque los representa a ellos junto a Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez. Con tonos apagados como beige, terracota y gris, la pieza rompe sutilmente con la monocromía del espacio y se convierte en el corazón emocional del ambiente.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su nuevo living

Así, entre guiños al diseño japonés, materiales naturales y una estética serena, Nicolás Cabré y Rocío Pardo construyeron en su living para mirar el Mundial un verdadero refugio de calma y sofisticación.