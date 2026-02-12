Rufina Cabré hizo el baile tendencia con Rocío Pardo y sorprendió con su talento

Rocío Pardo y Rufina Cabré volvieron a mostrarse juntas en redes sociales y esta vez lo hicieron al rítmo de un challenge que es furor en TikTok. La bailarina y la hija de la China Suárez se reencontraron en Villa Carlos Paz, donde la adolescente viajó para pasar los últimos días de vacaciones de verano con su papá, Nicolás Cabré, y compartir unos días en familia. En ese contexto, realizaron un video que hoy acumula miles de reproducciones y elogios en redes sociales.

Rufina Cabré y Rocío Pardo a pura complicidad

El reencuentro entre Rocío Pardo y Rufina Cabré se dio tras varias semanas en las que la nena de 12 años estuvo en Turquía junto a su mamá y Mauro Icardi. Luego de celebrar el cumpleaños número 8 de su hermana Magnolia Vicuña en Buenos Aires, Rufina se instaló unos días en Córdoba. Allí se integró a la dinámica de los recién casados y, entre charlas y juegos, decidió sumarse a uno de los trends más populares del momento junto a la artista.

Rufina Cabré y Rocío Pardo | Instagram

La escena fue compartida por la joven productora en su cuenta personal de Instagram y en TikTok, donde rápidamente se viralizó. En el clip se puede ver a la niña marcando los pasos con seguridad y una destreza increíble, mientras Rocío la sigue atenta y divertida. El tema elegido fue “Stateside”, de PinkPantheress y Zara Larsson, una canción que actualmente domina los desafíos coreográficos en la web.

En la publicación, la propia directora dejó en claro quien la que tomó la iniciativa. “Rufi me enseñó un trend”, escribió, destacando el rol protagónico de la hija de Cabré. El gesto no pasó desapercibido y muchos de sus seguidores celebraron la naturalidad con la que ambas se mostraron frente a cámara.

Más allá de la destreza en el baile, lo que terminó de conquistar a los seguidores fue la complicidad entre las dos. Risas espontáneas, miradas cómplices y una dinámica relajada reflejaron el vínculo cercano que han construido. El posteo se llenó de mensajes de cariño, donde los usuarios coincidieron en remarcar el buen clima familiar y la armonía con el que transitan la convivencia intermitente. Asimismo, hubo quienes resaltaron la carga genética de sus padres en lo que respecta la puesta en escena y el desenvolvimiento frente a cámaras.

La China Suárez habló de Rocío Pardo

Antes de su viaje a Argentina, la China Suárez se refirió a la relación que mantiene con la segunda esposa de Nicolás Cabré, luego de que la joven de 30 años se mostrara de lo más cercana con su primogénita. Es así que, durante su paso por La mañana de Moria (Eltrece) expresó: "Rocío siempre me ha respetado mucho y yo la respeto mucho a ella. Yo, las faltas de respeto, no me las olvido hasta el día que me muera". En esta línea, agregó: "Lo que pasa es que con Rocío tengo muy buen vínculo porque es buena con Rufi. Me parece una chica divina, lindísima, luminosa y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que, en definitiva, es lo único que importa".

En otras palabras, la protagonista de En el barro 2 (Netflix) resaltó la conexión que hay entre su retoño más grande con la productora teatral. Durante su noviazgo -y matrimonio- con el protagonista de Ni una palabra, Pardo se paró de la vereda de enfrente a las denominaciones negativas que se les atribuyen a las madrastras, logrando conquistar el cariño de Rufina con completa naturalidad.

Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré | Instagram

El video no solo dejó en evidencia el talento y la soltura de la adolescente frente a cámara, sino también la integración familiar que se consolida con el tiempo. Rocío Pardo y Rufina Cabré demostraron que, en ellas, el baile es un punto de encuentro ideal durante sus ratos a solas. De esta manera, la hija de Nicolás Cabré regresó al país para compartir tiempo con su papá, luego de haber estado unas semanas junto a su madre en Estambul. Ahora, lejos de sus hermanitos y en contacto con sus raíces, la nena se prepara para disfrutar de la recta final del verano rodeada del amor del actor y de su joven pareja, la naturaleza que ofrece Córdoba y los momentos en familia.

NB