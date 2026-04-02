Adiós a las alfombras pesadas: la tendencia de yute que impone la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo deja claro una de las búsquedas decorativas más fuertes del momento: ambientes cálidos, relajados y visualmente livianos. En ese universo donde predominan los materiales naturales, hay un elemento que gana cada vez más protagonismo y cambia por completo la forma de vestir los espacios, la alfombra de yute.

Así es la casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Lejos de las opciones pesadas, oscuras o demasiado invasivas, este tipo de alfombra se impone por su capacidad para acompañar la estética general sin robarse toda la atención. En sintonía con interiores más armónicos y despojados, el yute aparece como una elección funcional, elegante y mucho más conectada con el estilo de vida actual.

El yute con el favorito para decorar

En la propuesta estética que rodea el hogar de Rocío Pardo y Nicolás Cabré, el yute funciona como una base ideal para construir ambientes serenos y equilibrados. Su textura aporta calidez, pero sin endurecer el espacio, algo que hoy resulta clave dentro de las tendencias que priorizan lo natural, lo simple y lo habitable. Esa cualidad lo volvió una de las elecciones favoritas en livings, comedores y dormitorios donde se busca sumar diseño sin saturar.

Así es la casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Además de su valor visual, este material tiene otra ventaja clara: su versatilidad. Combina con madera, fibras naturales, lino, cerámica y tonos tierra, lo que permite integrarlo con facilidad en estilos como el boho, el minimalismo cálido o el rústico contemporáneo.

La tendencia que también habla de una nueva forma de decorar

Más allá de lo estético, el auge del yute responde a una necesidad cada vez más presente en los hogares: crear espacios que transmitan calma. En ese sentido, no sorprende que figuras como Rocío Pardo y Nicolás Cabré apuesten por recursos que suavizan la escena, bajan el ruido visual y generan una sensación de refugio mucho más marcada.

Así es la casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La fuerza de esta tendencia está justamente en eso: no se trata solo de decorar, sino de construir ambientes que se sientan livianos, cómodos y coherentes. Y si algo demuestra el estilo que hoy marcan Nicolás Cabré y Rocío Pardo, es que las alfombras pesadas quedaron atrás y que el yute ya se consolidó como uno de los grandes aliados de la nueva decoración.