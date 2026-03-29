Nicolás Cabré enfrentó su mayor desafío en el Ironman de San Juan: las fotos más tiernas con Rocío Pardo

Nicolás Cabré volvió a demostrar que su vida va mucho más allá de la actuación. Esta vez, el actor se animó a uno de los desafíos deportivos más exigentes del mundo y dijo presente en el Ironman 70.3 de San Juan, una competencia que combina natación, ciclismo y running, y que pone a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental.

Nicolás Cabré

Nicolás Cabré enfrentó su mayor desafío en el Ironman de San Juan

A sus 46 años, Nicolás Cabré demostró una vez más su fuerte conexión con el deporte. Fanático del triatlón, el actor se preparó durante meses para este desafío, sumando entrenamientos intensos y participaciones en distintas carreras, tanto en Argentina como en el exterior.

En la previa de la competencia, el actor compartió en sus redes sociales algunos momentos de su llegada a San Juan, como probando su bicicleta y reencontrándose con amigos, dejando en claro la emoción y la concentración con la que afrontó este nuevo reto personal. La competencia combinó 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y otros 21.1 de running.

Nicolás Cabré en la previa del Ironman

Pero sin dudas, uno de los detalles más tiernos de la jornada tuvo que ver con el apoyo incondicional de Rocío Pardo. Según pudo saber Caras, su pareja estuvo presente desde la madrugada en la largada, acompañándolo de cerca y alentándolo en cada momento previo al inicio de la carrera.

Las imágenes muestran la complicidad entre ambos en un momento clave: mientras Nicolás Cabré ultimaba detalles con su equipo, la bailarina se mantuvo a su lado, brindándole contención y energía antes del comienzo de la competencia.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en San Juan (Foto: Caras)

En cuanto al estilismo, el actor lució un look 100% técnico y preparado para la exigencia del Ironman. Optó por un traje de neopreno negro con detalles en amarillo neón, gorra oficial de la competencia en color amarillo, antiparras y un reloj deportivo de alta precisión, imprescindible para medir su rendimiento durante la prueba. Más tarde, en la recta final de la competencia, el artista usó la clásica indumentaria de ciclismo, calzas y chaqueta, y la combinó con una visera negra.

Por su parte, Rocío Pardo apostó por un outfit casual y canchero, fiel a las tendencias del streetwear. Llevó un crop top negro combinado con pantalones cargo en tono beige, sumando una gorra de béisbol negra con el clásico logo de los New York Yankees, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

Nicolás Cabré en el Ironman de San Juan (Foto: Caras)

Nicolás Cabré reveló en +Caras por qué empezó a correr

Hace unos meses, en diálogo con Héctor Maugeri para +Caras, el actor contó cómo el running apareció en su vida en un momento clave. "Conocí personas que me sacaron de la locura", confesó, al recordar una etapa en la que necesitaba bajar el ritmo y encontrar un cambio real.

Lejos de una planificación estricta, todo comenzó casi de casualidad. "No tenía ni idea, fui y dije: ‘No sé, haceme hacer algo’", relató entre risas sobre su llegada a un club de corredores en Pilar. Intrigado por ese grupo que salía a entrenar, no dudó en dar el primer paso: "Haceme correr". Ese impulso inicial marcó el inicio de un camino que transformó por completo su rutina.

Nicolás Cabré

Con el tiempo, ese espacio se convirtió en mucho más que un entrenamiento físico. "Ahí conocí personas que me sacaron de la locura", remarcó, agradecido, al explicar cómo el deporte lo ayudó a alejarse del caos y a conectar con hábitos más saludables. Incluso, ese entorno lo impulsó a sumar nuevos desafíos como la natación y el ciclismo.

Hoy, el actor entiende el running como una herramienta emocional clave. "Después de correr no sos el mismo", aseguró, convencido. Y cerró con una definición que resume todo: "Es como una terapia que tengo todos los días, que me ayuda a ser mejor persona".