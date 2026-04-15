Así fue la luna de miel de lujo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Aruba: paraíso, glamour y amor

Luego de dar por finalizada la temporada de verano en Córdoba, Nicolás Cabré y Rocío Pardo aprovecharon su descanso y viajaron al Caribe vivir una romántica luna de miel. Así quedó demostrado en las redes sociales de los actores, donde compartieron imágenes exclusivas de su estadía en uno de los destinos turísticos más aclamados del mundo: Aruba.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en el paraíso

A través de su cuenta personal de Instagram, Rocío Pardo y Nicolás Cabré sorprendieron a sus seguidores con un clip en el que capturaron los mejores momentos de su romántica luna de miel en la paradisíaca isla. En este marco, los tortolitos realizaron un clip donde se grabaron disfrutando de la playa y de los beneficios del lujoso hotel all inclusive en el que se alojaron.

Luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

De acuerdo con las postales propiciadas, los tortolitos disfrutaron de caminatas por la orilla del agua caribe mientras contemplaban el inmenso mar turquesa. Asimismo, ambos miraron al horizonte mientras no dejaban de abrazarse, como un claro gesto de amor que los atraviesa en esta etapa tan especial en sus vidas.

En otra secuencia, se los pudo ver recorriendo las instalaciones de resort donde las numerosas piscinas y los senderos rodeados de vegetación típica cautivaron a los fugaces inquilinos quienes no dejaban de mostrarse maravillados ante el glamoroso destino. “Luna de miel en la paraíso”, escribió la joven productora de 30 años al pie del registro audiovisual.

Luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

Una tardía luna de miel, pero llena de amor

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron hace exactamente cuatro meses - 14 de diciembre de 2025- en una excéntrica estancia de Córdoba. Sin embargo, dado a su ajetreada vida laboral, el matrimonio no había podido disfrutar de su primer viaje como marido y mujer. Así, al dar por finalizada la temporada en Carlos Paz, viajaron a Aruba los dos solos para por fin disfrutar de esta estadía romántica.

Luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

La experiencia incluyó una estadía en una exclusiva cabaña caribeña, donde la madera y los techos de paja fueron los grandes protagonistas. Ubicado sobre el agua, el complejo ofrecía a cada pareja un espacio privado con una infraestructura de dos pisos, amplios ventanales, una habitación con vista directa al mar, reposeras para tomar sol, hamacas de tela y una piscina rodeada de flores tropicales que completaron el entorno sofisticado y romántico.

Así, Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su luna de miel con una experiencia inolvidable. El viaje no solo marcó el inicio simbólico de esta nueva etapa como matrimonio, sino que también dejó en evidencia que el romance, el glamour y la pasión siguen siendo protagonistas en su historia de amor.

NB