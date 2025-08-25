A principios de mes, Caras anunció en exclusiva que Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el tan ansiado “Sí, quiero” el próximo 6 de diciembre. Para cerrar a lo grande el año, la bailarina, de 29 años, y el actor, de 44, están preparando un evento nupcial digno de un verdadero cuento de hadas, donde la magia y el amor brotará en la atmósfera del bosque.

Pero ahora, el periodista Gustavo Méndez fue el encargado de anunciar los detalles más exclusivos de la unión entre esta pareja que decidió dar el gran paso. El lujo y el glamour se pondrán a disposición de los flamantes enamorados.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casan en diciembre | Instagram

Bosque Alegre, el exclusivo lugar elegido por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se conocieron en enero de 2024 en Córdoba mientras estaban en una gira teatral. Desde ese entonces, sus corazones no se separaron más. Tal es así que al poco tiempo comenzaron a vivir juntos e integraron a Rufina, la hija que tiene el dramaturgo con Eugenia “La China” Suárez. Sin embargo, el broche de oro llegará en diciembre, cuando los tortolitos celebren su casamiento, el cual promete ser de ensueños.

Según el testimonio del panelista de Mujeres Argentinas, la boda está pensada para ser llevada a cabo en la exclusiva Estancia Bosque Alegre. “Es una casa colonial con mucha historia que tiene 7 mil hectáreas. Ahí se casan empresarios, millonarios y políticos. El lugar es de lo más top”, precisó. La misma se encuentra ubicada en la provincia que fue testigo de su romance, a 45 minutos de la capital.

Una de las particularidades que sobresalen a este lujoso lugar es que no se permite el ingreso de otros servicios, sino que todo lo brinda el lugar. Además, los novios y sus invitados deben cumplir con una estadía de al menos tres días, aunque la experiencia promete ser tentadora: todo aquel que habite el lugar estará inmerso en un verdadero bosque encantado.

La lujosa boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Más allá de estar viviendo un momento único a nivel sentimental, se conoció cuánto es el monto que pagarán para hacer realidad sus anhelos. De acuerdo con la información propiciada por el magazine televisivo, Nicolás Cabré y Rocío Pardo desembolsarán aproximadamente 100 dólares por persona más IVA, optando por un menú estilo cóctel. Además, todo sería costeado de forma privada sin recurrir a canjes de ninguna índole. Asimismo, para aquellos que quieran recorrer cada rincón de estas instalaciones, podrán hacerlo mediante cabalgatas y pequeñas excursiones que estarían incluidas en la tarifa.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el "Sí, quiero" en un Bosque Encantado | Caras

A casi dos años de haberse visto por primera vez, Nicolás Cabré y Rocío Pardo ultiman los detalles para hacer de este 6 de diciembre el día más importante de sus vidas.

NB