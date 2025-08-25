¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con pila, pero ojo con querer hacer todo al mismo tiempo. Va a ser clave que bajes un cambio y no te pelees por pavadas. A la tarde, sorpresa linda en lo afectivo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Te vas a levantar medio cruzado, con ganas de mandar todo al demonio. Igual, después del mediodía se acomoda la energía y podés cerrar algo que venías pateando hace rato. No subestimes una charla que parece chiquita.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a estar a mil y con ideas por todos lados. Buen día para encarar proyectos nuevos o darle otra vuelta a los que ya tenés. En lo personal, alguien te va a buscar para sacarte sonrisas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El lunes te agarra sensible, pero eso también te va a dar intuiciones re finas. Confía en lo que sentís. En el laburo, tratá de no engancharte con dramas ajenos. A la noche, momento especial con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Arrancás la semana con seguridad y ganas de comerte el mundo. Tu energía contagia, pero ojo con pisar cabezas. Si bajás un poco la intensidad, todo fluye mejor. Noticias inesperadas en lo económico.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tenés todo listo para organizar tu lunes de manera impecable, pero algo puede descolocarte. No te obsesiones con lo que no depende de vos. En lo sentimental, alguien te sorprende con un gesto simple pero muy sincero.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día ideal para ponerte al día con amistades o con alguien que extrañás. El equilibrio que tanto buscás viene a través de la gente querida. En lo laboral, se abre una chance que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Te levantás con la guardia alta, pero no hace falta andar a la defensiva. Aprovechá esa intensidad para avanzar en un tema que venías esquivando. En el amor, puede haber confesiones fuertes.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Mañana pinta para movimiento y buenas noticias. Algo relacionado con viajes o proyectos a futuro se empieza a destrabar. En lo personal, no prometas más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La semana arranca con responsabilidades extra, pero vas a tener la capacidad para bancarlas. Tema de guita que te viene preocupando empieza a ordenarse. En pareja, encontrás apoyo inesperado.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El lunes te encuentra con ganas de hacer algo distinto. No te quedes en la rutina: aunque sea cambiá un detalle y vas a sentir la diferencia. En lo social, alguien del pasado aparece con noticias.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te levantás medio colgado, pero con una sensibilidad tremenda. Ideal para escuchar a otros y dar consejos. Ojo con confiar demasiado en promesas vagas. De noche, momento especial de conexión emocional.