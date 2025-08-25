Nicki Nicole se volvió tendencia en las últimas horas, tras haber blanqueado un nuevo romance. La cantante fue centro de rumores durante los últimos días, al ser vista en el aeropuerto con Lamine Yamal, y al haber compartido algunas fotografías donde hacían notar que pasaban los ratos juntos. Finalmente, y en su cumpleaños 25, confirmaron que comenzaron un noviazgo y emocionaron a los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, muchos de ellos recordaron a los amores del pasado que aún marcan en los fanáticos.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Todos los amores de Nicki Nicole

1. Khea, su primer amor y ahora buen amigo

Nicki Nicole creció en la música rodeada de amigos y seres queridos que aún mantiene hoy en día. Sin embargo, una de las bases de ella, con la que mantiene una linda amistad, comenzó siendo un fugaz romance del 2019. Por esas épocas, la cantante y Khea estaban en el auge de sus carreras, y se dio a conocer públicamente que mantenían una muy cercana relación. A solo unos meses de la confirmación, y sin querer hablar al respecto, oficializaron la ruptura, que se habría dado "en buenos términos" porque manejaban diferentes horarios laborales y eso habría complicado a la pareja. Años después, siguen manteniendo una fuerte amistad, y colaboran en las canciones del otro, mostrándose juntos en el escenario y diferentes streamings.

Nicki Nicole y Khea

2. Trueno: del posible compromiso al alejarse

El romance más fuerte de Nicki Nicole, y más seguido por los usuarios, fue Trueno. Tras colaborar en la canción "Mamichula" con Bizarrap, alrededor del 2020, comenzaron a salir rumores de que ambos habían comenzado una tierna relación. El propio DJ confirmó que él los presentó y que el amor entre ellos llegó a primera vista. Con casi tres años de relación, se volvieron de las parejas más populares del ambiente artístico, uniendo sus carreras musicales y mostrando su vida en común. En medios de comunicación, se dijo que habrían dado un gran paso y se habrían comprometido. Sin embargo, en el 2023, se dio a conocer su dura separación, de la cual ambos decidieron mantener silencio. Años después, se los habría visto juntos en Europa, pero ninguno se refiere al otro, ni siquiera para hablar de sus carreras musicales.

Nicki Nicole y Trueno

3. Peso Pluma y la dura infidelidad

Uno de los amores más polémicos de Nicki Nicole fue Peso Pluma, sobre todo por su mediática separación tras una infidelidad. Tras colaborar en la canción "Por las noches", los cantantes comenzaron a salir y oficializaron en octubre de 2023 su relación romántica. Muchos usuarios opinaron sobre el romance de ambos, dando sus diferentes puntos de vista sobre cada artista. Sin embargo, y cuando todo parecía bien, el 13 de febrero del 2024 se viralizó un video de Peso Pluma saliendo de un hotel en Las Vegas con otra mujer. Días más tarde, ella fue la que confirmó la separación con una dura historia en Instagram, que aún se replica en la actualidad. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expuso.

Nicki Nicole y Peso Pluma

Finalmente, en su cumpleaños 25, y tras ser centro de rumores, Nicki Nicole dio a conocer su último novio, y se trata de el futbolista español estrella del momento: Lamine Yamal. El joven y la cantante parecían tener una cercana relación de amistad, hasta que los usuarios notaron que estaban más juntos que nunca. Finalmente, él decidió compartir una historia en sus redes sociales, por el festejo de ella, y el romance se vio a leguas, dando así la confirmación oficial.

