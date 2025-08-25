Duelo de looks de Pampita y Agustina Cherri: el vestido lencero tendencia que fusiona la comodidad con la sensualidad

El vestido lencero es una de las tendencias de los últimos meses, en el cual muchas celebridades pudieron combinar la sensualidad que les brinda con la comodidad de estar en look holgados pero que continuan con su figura. En la mayoría de las ocasiones, los lucen en salidas nocturnas donde pueden agregarle un estilo elegante al atuendo. De esta manera, Pampita y Agustina Cherri decidieron unirse a demostrar sus estilos diferentes con este diseño infalible para fiestas distintas.

Duelo de looks de Pampita y Agustina Cherri con el vestido lencero tendencia

Pampita y Agustina Cherri son influencias en la moda, con diferentes estilos y rutinas de vida. Por un lado, la modelo disfruta de diversos viajes y participa de importantes eventos exclusivos, que son la excusa perfecta para imponer sus tendencias favoritas. Por el otro, la actriz es embajadora de diversas marcas de ropa, mientras participa de premiaciones relacionadas a la televisión nacional e internacional, y luce sus looks más elegantes. En este caso, ambas decidieron ir por el vestido lencero, y enamoraron a sus seguidores.

Pampita fue a las grabaciones de su programa de televisión, donde desplega los mejores atuendos y looks elegantes. Esta vez, se alejó del sastrero y optó por un atuendo más sensual. Para ello, lució un vestido lencero total black, con escote en V y detalles en encaje. El diseño tenía una caída irregular, que llevaba el vestido desde el muslo hasta la rodilla contraria, siendo original con el corte del mismo. La modelo lo combinó con unas sandalias abiertas y su pelo suelto.

El vestido lencero, según Pampita

Agustina Cherri fue también por el lencero, pero decidió que sea largo hasta pasando los tobillos, con una cola que llamara la atención. La actriz participó de un lujoso evento, donde optó por el rojo pasión para robarse la mirada de todos. En la parte superior, con un escote en V marcado, se lucía un encaje negro con detalles en brillos que sobresalían de la tela de seda llamativa. Sin embargo, el cierre perfecto fue la espalda cruzada, con una gran apertura hasta la parte baja.

El vestido lencero, según Agustina Cherri

Los seguidores y expertos fashionistas no tardaron en hacer notar esta coincidencia entre ambas y cómo cada una lució el vestido lencero a su manera. Mientras que Pampita fue por la sensualidad del negro y lo corto, Agustina Cherri optó por la elegancia del largo pero lo llamativo del rojo. Ambas mujeres son de las influencias en la moda más queridas en redes sociales, por sus diversos trabajos en la televisión argentina y en exclusivos eventos.

A.E