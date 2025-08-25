Con chimenea incluida, así es la espectacular casa de Juliana Awada con estilo campestre

Juliana Awada es una de las influencias de estilo de vida más seguidas por los usuarios de las redes sociales. Su amor por la naturaleza y la tranquilidad la llevó a crear diversos espacios donde pueda sentirse cómoda para trabajar o realizar actividades deportivas. Esto mismo buscó para su familia, a quienes no duda en demostrar que adora en cada posteo de Instagram. En las últimas horas, vivió un divertido domingo con sus seres queridos, y reveló la intimidad de su hogar.

La espectacular casa de Juliana Awada con estilo campestre

Juliana Awada es una de las mujeres más familieras en las redes sociales, y no duda en incluir a sus seres queridos en los posteos que realiza o en la rutina que mantiene. En las últimas horas, vivió un divertido domingo, donde cocinó para todos ellos y los invitó a pasar un día en la tranquilidad de su casa. Es así como compartió la decoración que mantiene de estilo campestre, donde busca la conexión con la naturaleza y la modernidad.

La cocina y el living se conectan en una misma habitación, donde pudieron disfrutar del almuerzo con la luz del sol. A los costados, grandes ventanales unen el interior de la casa con un gran patio externo, que le permite estar en contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que una mesa gigante pasa de un lado al otro, con vajillas elegantes pero coloridas. La ex Primera Dama priorizó la decoración moderna, sin perder de vista su amor por lo campestre y luciendo los marrones como base en cada mueble.

Sin embargo, el espacio más especial de todos se encuentra en el living, junto a tres sillones para disfrutar en familia. Mientras que dos de ellos son blancos, con almohadones de colores, un tercero es de formato de cama, ideal para tirarse a descansar tras un día de trabajo. Una mesa ratona, con diversos libros y decoración colorida que combina con los cuadros, enfrenta una chimenea de estilo moderno, pero que le da el cierre perfecto a la decoración campestre.

En otras ocasiones, también compartió que su casa tiene un tercer piso, donde ella se dedica a hacer su rutina de ejercicio y yoga, y una oficina que se volvió su lugar favorito en el mundo. Juliana Awada no solo mantiene su amor por la naturaleza y su estética campestre en los diversos looks que luce para su día a día, sino que también los incluye en el hogar que comparte con su familia, para que puedan estar conectados con la naturaleza, sin perder la comodidad de la modernidad.

A.E