Revelaron la razón espiritual por la que Wanda Nara hizo la denuncia pública contra Mauro Icardi

Wanda Nara está atravesando un torbellino de emociones desde que decidió poner punto final al matrimonio de 11 años con Mauro Icardi. Desde agosto de 2024, el futbolista le habría prometido hacerle la vida imposible a la mediática empresaria siguiendo con rigurosidad un presunto plan para hacerla caer.

Desde ese entonces, el Wanda Gate volvió a cobrar fuerzas y dio inicio a una serie de episodios dignos de una novela turca. La vida privada y sentimental de la conductora de MasterChef (Telefe) siempre fue un tema de interés a nivel mundial. Su imagen pública cruza las fronteras de decenas de países a lo largo y ancho del mundo. Es por ello que, la semana pasada, viajó a Estados Unidos para grabar una entrevista exclusiva con Dante Gebel para La Divina Noche de Dante, donde contó a corazón abierto el tormento que atravesó en pareja y una vez separada.

Wanda Nara y Mauri Icardi en pie de guerra | Twitter

Los motivos espirituales de Wanda Nara para denunciar a Mauro Icardi

Marcela Tauro contó en Infama (América) los verdaderos motivos de Wanda Nara que la llevaron a denunciar públicamente a Mauro Icardi. La Bad Bitch había sabido mantener una postura distendida y relajada frente a la prensa cada vez que era interceptada por los movileros al llegar de sus extravagantes viajes. No obstante, este último arribo en Ezeiza estuvo cargado de tristeza y emociones que no pudo contener.

Según contó este domingo Tauro, a la mediática “le cayó el espíritu santo”. ¡Creer o reventar! En su análisis explicó que ella -la periodista- no sabía que había ido a grabar a esta nueva temporada del ciclo de entrevistas producido por Mario Pergolini y que será emitido por eltrece. “Aparte de la entrevista, tuvieron una charla con Dante Gebel. Él le dio una prédica... sería… le bajó el Espíritu Santo. Y ahí es como que ella empieza a depurar, a depurar, a llorar, a llorar, y empieza a tomar conciencia de que tiene que empezar a decir las cosas”, aseguró Marcela deslizando que Wanda desbloqueó una situación que intentó ocultar durante mucho tiempo.

“Lo que pasa es que, durante tantos años mintió tanto, que ahora es difícil que vos la veas en la puerta del aeropuerto y pienses que es raro verla quebrada contando que sufrió violencia y demás”, sentenció la conductora de Infama.

Por su parte, Adrián Pallares había señalado en Intrusos que la ganadora de Bailando por un Sueño Italia abrió su corazón y contó detalles exclusivos de su relación con el goleador del equipo turco. “Ellos venden la nota como algo muy fuerte, primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que hace un montón que Wanda no da una nota en piso”.

En este mismo análisis se debatió la millonaria cifra que la mamá de Francesca, Isabella, Benedicto, Constantino y Valentino cobró 50 mil dólares por exponer su vida en pareja, generando controversias ya que muchos afirman la presunta traición de la conductora del programa de cocina a Telefe.

Wanda Nara junto a Dante Gebel | Instagram

La ruptura amorosa de Wanda Nara con Mauro Icardi sigue siendo tema de interés público tras el inesperado desenlace entre quien supo ser la pareja del momento. Los temas de violencia de género y las denuncias propiciadas en diciembre por la mediática vuelven a hacerse latente en un matrimonio que supo cuidar cada detalle, pero que, con el correr del tiempo se convirtió en una olla a presión. Por el momento habrá que esperar hasta octubre para saber qué es lo que Wanda tiene para decir sobre el padre de sus hijas.

NB