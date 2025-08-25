Así fue el soñado cumpleaños de Inés, la hija de Darío Barassi: al aire libre con estilo princesa

Darío Barassi, uno de los conductores más queridos del espectáculo deslumbró este fin de semana con las imágenes exclusivas del cumpleaños de su hija Inés: lo hizo a través de un video que difundió en su cuenta personal de Instagram donde el que no escatimó en elogios para los organizadores y en palabras de amor a su “chinita”.

La alegría de los invitados, el amor de su familia y el buen tiempo acompañaron a que la megafiesta saliera como lo soñó. Y, pese a haber admitido que quizás hubo excesos en actividades y propuestas infantiles para sus invitados, aseguró que le gusta celebrar el natalicio de sus pequeñas herederas, haciendo de la fiesta algo verdaderamente “incontrolable”.

Darío Barassi le festejó el cumpleaños a su hija Inés | Instagram

El cumpleaños soñado de la hija de Darío Barassi

Darío Barassi aprovechó el acompañamiento de una agradable tarde de sol para desplegar al aire libre un sin fin de juegos y actividades lúdicas para grandes y chicos con estilo princesa. Un carrusel enorme, un arco de globos, una pista de carrera, talleres con manualidades y un inmenso pelotero al aire libre fueron accesorios infaltables para agasajar a Inés, que cumplió 3 años.

Todos los detalles estuvieron pensados estratégicamente para conformar un cumpleaños soñado con la temática de la película Encanto. Maquillaje artístico, shows en vivo, pompas de jabón y un salón decorado con luces led y de neón para resaltar cada rincón, se robaron las miradas de los que asistieron, mientras la hija de Barassi se la veía feliz recorriendo cada lugar.

Festejo y diversión al aire libre | Instagram

Las mesas de los más chiquitos estaban adornadas con colores pasteles y cup cakes decorados con delicadas flores de azúcar y un stand de pochoclos que complementó la variedad de sorpresas que el equipo de Barassi preparado. Los platos y vasos estaban estratégicamente ubicados para que cada niño pudiera disfrutar de una merienda única e irrepetible y los centros de mesas con flores de colores, pusieron la pincelada final para recubrir la delicadeza y la pureza de la cumpleañera.

Para los grandes, había un completo servicio de lunch lleno de frutas, bocaditos fríos y calientes y la tradicional tabla de fiambres. Para los amantes de las cosas dulces, estaban desplegados budines y scons de todos los sabores. Además, la organización desplegó un sofisticado jardín en el exterior para aquellos que querían seguir de cerca la diversión de los amiguitos de Inés.

La decoración del cumpleaños de la hija de Barassi | Instagram

La emoción de Darío Barassi

Dario Barassi no pudo contener la emoción y la alegría de su “chinita” de 3 años que quedó inmortalizada en registros fotográficos y grabaciones. El clip compartido en redes sociales es tan sólo una mínima parte de lo que fue una fiesta única. “Todos los años digo… Menos gordo, menos. Pero lo que me gusta festejarle cumples a las enanas es algo incontrolable”, confesó con la picardía típica que lo caracteriza.

Orgulloso de brindarle una infancia plena y llena de vitalidad, el comunicador describió brevemente a Inés: “Morocha rica y feliz”. Para cerrar su posteo, agradeció la colaboración de “todos los involucrados en hacer de ese día una jornada inolvidable para la menor de la familia". ¡Te amamos chinita!”, escribió con gran satisfacción de haber dado todo para que sea un recuerdo imborrable para la pequeña.

Una vez más, Darío Barassi hizo un stop en su carrera para abrir las puertas de su hogar y compartir con sus seguidores su lado más sensible: su familia.

