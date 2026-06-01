Así fue el cumpleaños de Marley: de la mini torta de Mirko y Milenka al local que casi se prende fuego por culpa de Vicky Xipolitakis

Marley celebró este 1 de junio su cumpleaños número 56 y decidió compartir algunos de los momentos más especiales de la jornada a través de sus redes sociales. El conductor, uno de los más queridos de la televisión argentina, mostró cómo vivió un día marcado por el cariño de sus seres queridos.

La celebración de Marley comenzó bien temprano en la mañana y tuvo como protagonistas a sus hijos, Mirko y Milenka. Sin embargo, con el correr de las horas, el festejo sumó amigos, tortas y anécdotas que convirtieron el cumpleaños en una jornada inolvidable para el conductor.

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka

La emotiva sorpresa de Mirko y el festejo íntimo junto a sus hijos

El primer regalo llegó antes de que amaneciera. Según contó Marley en sus redes sociales, Mirko se levantó a las 6:30 de la mañana para prepararle una sorpresa antes de ir al colegio. Al ingresar al comedor de su casa, el conductor encontró a su hijo cantándole el feliz cumpleaños y esperando para abrazarlo: “Se levantó 6.30 am para organizar todo antes de ir a la escuela. El mejor cumple del mundo es con ellos”, escribió

Horas más tarde, el conductor volvió a compartir otro momento familiar. Esta vez se mostró junto a Mirko y Milenka celebrando de manera íntima alrededor de una pequeña torta, mientras los tres cantaban el cumpleaños en un ambiente relajado y lleno de complicidad. Las imágenes reflejaron la importancia que tienen sus hijos en esta etapa de su vida y conmovieron a sus seguidores.

El festejo de Marley con amigos y el divertido momento que protagonizó Vicky Xipolitakis

Ya entrada la noche, Marley continuó los festejos acompañado por amigos, con nombres como Elizabeth Vernaci, Teté Coustarot, Florencia Peña y Humberto Tortonese, entre muchos otros.. El encuentro tuvo lugar en un local gastronómico donde compartieron una cena y un nuevo brindis por sus 56 años. Sin embargo, la situación más comentada de la noche llegó de la mano de Vicky Xipolitakis.

Y es que la mediática apareció con una enorme torta de dos pisos cargada de velas encendidas para sorprender al conductor. Sin embargo, las llamas generadas por las velas fueron tan grandes que por algunos instantes temieron que el lugar terminara incendiándose. Así, entre risas y momentos familiares, Marley celebró un nuevo año de vida.