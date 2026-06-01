La tierna sopresa de Mirko a su papá, Marley: "El mejor cumple del mundo"

Este 1 de junio Marley celebra un nuevo año de vida. El conductor cumple 56 años y comenzó su día espacial de una manera inesperada, al ser sorprendido por Mirko quien planeó un especial despertar para homenajear a su padre, generándole una gran emoción por la preparación que el niño de 8 años llevó a cabo.

Cómo Mirko sorprendió a Marley por su cumpleaños

Desde hace ocho años, Marley celebra días especiales de la forma que hace tiempo deseó: con sus hijos. En 2018 nació Mirko mediante vientra subrrogado y en 2024 se convirtió en padre nuevamente, mediante el mismo procedimiento, con la llegada de Milenka. Rápidamente, los dos niños se convirtieron en un gran atractivo en las redes sociales, donde los seguidores del conductor sigue el día a día del crecimiento de ambos.

Es así como la audiencia celebra cada paso que da la familia, que supo ganarse el corazón de todos. Pero este 1 de junio se dejó en evidencia cuánto creció Mirko, es que en el día del cumpleaños de su padre fue el mismo quien decidió sorprenderlo con un desayuno de cumpleaños.

"Se levantó 6.30 am para organizar todo antes de ir a la escuela. El mejor cumple del mundo es con ellos", escribió el conductor en Instagram junto a un video en el que se lo puede ver ingresando a la zona del comedor de su hogar, donde lo esperaba Mirko, entonando la canción de "Feliz cumpleños". Luego de darle un abrazo a su hijo, Marley mostró la sorpresa que le realizó su hijo.

Mirko preparó un dibujo de un gran corazón, con un sentimental mensaje: "Hola papi. Te quiero mucho. Feliz cumple al mejor papá del mundo". Además, el conducto sopló la tradicional vela de cumpleaños colocada en una porción de torta, que el pequeño se aseguró de colocar sobre la mesa.

De esta forma, Marley comenzó el día de su cumpleaños con la gran sorpresa de su hijo, quien estuvo en todos los detalles para que su papá apenas despierte pueda pedir sus tres deseos de cumpleaños. Mirko demostró todo el amor hacia su padre, con detalles que enamoraron a todos en las redes sociales, y que es un gran mimo para el conductor.