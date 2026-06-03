Las mejores fotos de Cami Homs y su hija Aitana en Madrid: de los paseos en la Gran Vía a las compras más exclusivas

Tras varios meses dedicados a la crianza de su hija, Cami Homs y José Sosa aprovecharon una pausa en sus compromisos para disfrutar de unas vacaciones familiares en Madrid. La pareja llegó a la capital española junto a Aitana, que con apenas cuatro meses vive una de sus primeras experiencias internacionales.

Cami Homs en Madrid con Aitana

A través de sus redes sociales, Cami Homs mostró algunas de las imágenes más especiales de la escapada. Entre recorridos por los lugares más emblemáticos de la ciudad, salidas gastronómicas y jornadas de compras, la familia dejó ver cómo disfruta de unos días de descanso en uno de los destinos más visitados de Europa.

Así ha sido el viaje de Cami Homs y José Sosa

Gran parte del viaje estuvo marcada por caminatas en las calles madrileñas. Las imágenes compartidas muestran a Cami Homs recorriendo algunos de los puntos más concurridos del centro de la ciudad. La Gran Vía fue uno de los escenarios principales de las fotografías pues, allí la influencer registró varios momentos junto a su hija, aprovechando el clima agradable y el movimiento característico de una de las avenidas más famosas de España.

Las lujas compras de Cami Homs en Madrid

Las postales dejaron en evidencia que la familia vivió una experiencia relajada, centrada en disfrutar del tiempo compartido y recorrer cada rincón de la ciudad. La pareja también aprovechó para visitar varios de los restaurantes reconocidos de la ciudad, disfrutando así de la cocina local.

Las compras exclusivas de Cami Homs

Además de los paseos turísticos, el viaje incluyó varias visitas a algunas de las zonas comerciales más exclusivas de Madrid. Cami Homs y Jóse Sosa recorrieron distintos locales y centros comerciales junto a la pequeña Aitana. Primero visitaron una tienda beauty, uno de los lugares favoritos de la influencer y acto seguido le tocó el turno al deportista, visitando una tienda de lujo deportivo.

Así esta hoy Aitana, la hija de Cami Homs y Jóse Sosa

Así, lejos de los compromisos laborales y de la rutina diaria, Madrid se transformó en el escenario ideal para que la familia construyera nuevos recuerdos. Entre paseos por calles históricas, visitas a tiendas exclusivas y encuentros gastronómicos, las imágenes de Cami Homs y Jóse Sosa reflejan una experiencia que tuvo como eje principal el disfrute compartido y el tiempo de calidad junto a Aitana.